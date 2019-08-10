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Waze'in arama fonksiyonu daha zayıf. Aranan adres için hiç sonuç göstermeyebiliyor. Aynı zamanda sonuçlar bazen kafa karıştırıcı ve güvenilmez olabiliyor. Ayrıca çoğu GPS uygulamasında ortak olan bir sorundan da muzdarip: Arama sonuçlarında daha yukarıda çıktığı için daha uzaktaki bir konumu seçmek. Ancak Google Haritalar'a kıyasla tümüyle zayıf değil. Öyleyse hangisinin daha iyi olduğuna karar verelim.

Google Haritalar mı Waze mi Daha İyi?

Arama Fonksiyonu

Google Haritalar'ın arama sonuçları Waze'den daha başarılı. Genellikle doğru arama sonucunu bulmak için adresi kısmi olarak girmeniz yeterli oluyor. Waze'de bazen tümünü yazmanız gerekecek.

Rota, Navigasyon ve Trafik

Google Haritalar bu alanda da kazanıyor. Aracınızla hareket halindeyken doğru şeride girmenizi bile söylüyor. Örneğin, yaklaşan bir çıkış için şerit değiştirmenizi söylüyor veya bir otoyol bölünmesi varsa aynı şeritte kalmanızı önerebiliyor.

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Arayüz Navigasyonu

Waze'in en güçlü noktası işte burası. Program yoğun trafikte Haritalar'dan iyi çalışıyor. Çünkü trafik verilerini gerçek zamanlı olarak topluyor. Dolayısıyla Waze'in en büyük satış noktası bu özelliği. Kullanıcılar trafik, polis, inşaat, cadde kapanışları veya daha fazlası hakkında raporlar alabiliyor. Bu nedenle, Waze en güncel trafik bilgisine sahip uygulama durumunda.

Sesli İstemler ve Arabirim

Google Haritalar arayüzü, harita ve uydu görünümleri sunuyor ve bu nedenle daha özelleştirilebilir. Waze ise daha karikatürize bir arayüz sunuyor. Google Haritalar bloklu ve renkli Materyal Tasarımı dili ile tasarlanmıştır.

Veri Kullanımı

Google Haritalar ve Waze'deki veri kullanım farkı azdır. GPS navigasyonu veri bağlantınızı gerektirmez: sizi bulmak için interneti değil, uydu tabanlı bir global konumlandırma sistemini (GPS) kullanır. Bu nedenle neredeyse fark yoktur.

Diğer Özellikler

Hem Google Haritalar hem de Waze, takvim entegrasyon seçenekleri sunuyor, ancak Waze'in takvim sistemini daha çok beğeniyoruz. Waze seyahate başlamak için size en uygun saati sunar, böylece hedefinize uygun zamanda ulaşırsınız.

Sonuç

Google Haritalar ve Waze geniş ölçüde eşdeğer ancak Google Haritalar arayüz, navigasyon ve arama kısımlarında kazanıyor. Waze ise sıkışık bir trafikte size daha çok yardımcı oluyor ve daha güncel bilgiler sunuyor. Karmaşık arayüzü ve hayal kırıklığı yaratan arama fonksiyonu ise zayıf noktaları. Bu nedenle bu sıkıntıya değmiyor. Sonuç olarak, Google Haritalar'ı favori GPS uygulamamız olarak öneriyoruz.

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