Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu? Her iki cihaz da yüksek fiyata ve iddialı özelliklere sahip. Öyleyse hangisinin daha iyi bir satın alım olduğuna değinelim.
Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu?
Samsung Galaxy Note 10+
Samsung şimdi Huawei'e özenerek geçişli gövde rengini benimsedi. Çerçeveler oldukça ince ancak üstteki aralıklı çentik sürekli göze batıyor. S Pen yeni özellikler kazandı ve donanım özellikleri şimdi daha başarılı. 15W kablosuz şarjı, 45W kablolu şarjı var.
Artılar
- Etkileyici AMOLED ekran
- 45W hızlı şarj, 4300mAh pil
- S Pen daha da iyi
- En performanslı donanım
- MicroSD yuvası
Eksiler
- Pahalı
- Kulaklık girişi yok
Huawei P30 Pro
P30 Pro'da yok yok. Tasarım göz alıcı, arkadaki geçişli renk seçimi hoş ve dahili 4200mAh batarya size iki gün yetiyor. Kablolu 40W şarja ve alanında en iyi kameralara sahip. P30 Pro performans tarafında Note10+ kadar iddialı olmasa da hem genel tasarım hem de kamera tarafında daha iyi.
Artılar
- Çekici tasarım
- Etkileyici kameralar
- 10x kayıpsız zum
- İki gün pil ömrü
- En yeni donanımlar
Eksiler
- Kulaklık girişi yok
|Kategori
|Samsung Galaxy Note 10+
|Huawei P30 Pro
|OS
|Android 9.0 Pie
One UI 1.5
|Android 9.0 Pie
EMUI
|Ekran
|6.8 inç Dynamic AMOLED, 3040×1440 (19.5:9)
HDR10+
|6.47 inç OLED
2340×1080 (19.5:9)
HDR10
|Çipset
|Snapdragon 855 (ABD
Exynos 9825
|HiSilicon Kirin 980
2 x 2.6GHz Cortex A76
2 x 1.92GHz Cortex A76
4 x 1.8GHz Cortex A55
Mali-G76 MP10
7nm
|RAM
|12GB LPDDR4X
|8GB LPDDR4X
|Depolama
|256GB/512GB UFS3.0
|128GB/256GB/512GB UFS2.1
|MicroSD
|Var
|Yok (Nano bellek)
|Arka kamera 1
|12MP f/1.5-2.4, OIS
77° FoV
|40MP, f/1.6
OIS
Dual Pixel PDAF
|Arka kamera 2
|12MP, f/2.1, OIS
telefoto 45° FoV
|20MP, f/2.2
Geniş açı
|Arka kamera 3
|16MP, f/2.2
Geniş açı 123° FoV
|8MP
5x optik zum
10x dijital zum
|Arka kamera 4
|VGA f/1.4, 72° FoV
|TOF 3D
|Ön kamera
|10MP, f/2.2, 80° FoV
oto fokus
|32MP, f/2.0
HDR
|Bağlantı
|Wi-Fi ax MU-MIMO, Bluetooth 5.0 LE
NFC, AptX HD, A-GPS
|Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0
NFC, AptX HD, A-GPS
|Ses
|USB-C
Stereo hoparlör
|USB-C
Single hoparlör
|Batarya
|4300mAh
|4200mAh
|Şarj
|USB-C PD3.0
Hızlı şarj (45W)
|USB-C 1.0
Hızlı şarj (40W)
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Güvenlik
|Ekran parmak izi
Yüz kilidi
| Ekran parmak izi
Yüz kilidi
|Ölçüler
|162.3 x 77.2 x 7.9 mm
196g
|158 x 73.4 x 8.4 mm
192g
|Renkler
|Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue
|Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black
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