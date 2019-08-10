Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu?

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Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu?

Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu? Her iki cihaz da yüksek fiyata ve iddialı özelliklere sahip. Öyleyse hangisinin daha iyi bir satın alım olduğuna değinelim.

Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu?

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung şimdi Huawei'e özenerek geçişli gövde rengini benimsedi. Çerçeveler oldukça ince ancak üstteki aralıklı çentik sürekli göze batıyor. S Pen yeni özellikler kazandı ve donanım özellikleri şimdi daha başarılı. 15W kablosuz şarjı, 45W kablolu şarjı var.

Artılar

  • Etkileyici AMOLED ekran
  • 45W hızlı şarj, 4300mAh pil
  • S Pen daha da iyi
  • En performanslı donanım
  • MicroSD yuvası

Eksiler

  • Pahalı
  • Kulaklık girişi yok

Huawei P30 Pro

P30 Pro'da yok yok. Tasarım göz alıcı, arkadaki geçişli renk seçimi hoş ve dahili 4200mAh batarya size iki gün yetiyor. Kablolu 40W şarja ve alanında en iyi kameralara sahip. P30 Pro performans tarafında Note10+ kadar iddialı olmasa da hem genel tasarım hem de kamera tarafında daha iyi.

Artılar

  • Çekici tasarım
  • Etkileyici kameralar
  • 10x kayıpsız zum
  • İki gün pil ömrü
  • En yeni donanımlar

Eksiler

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  • Kulaklık girişi yok
KategoriSamsung Galaxy Note 10+Huawei P30 Pro
OSAndroid 9.0 Pie
One UI 1.5		Android 9.0 Pie
EMUI
Ekran6.8 inç Dynamic AMOLED, 3040×1440 (19.5:9)
HDR10+
6.47 inç OLED
2340×1080 (19.5:9)
HDR10
ÇipsetSnapdragon 855 (ABD
Exynos 9825		HiSilicon Kirin 980
2 x 2.6GHz Cortex A76
2 x 1.92GHz Cortex A76
4 x 1.8GHz Cortex A55
Mali-G76 MP10
7nm
RAM12GB LPDDR4X8GB LPDDR4X
Depolama256GB/512GB UFS3.0128GB/256GB/512GB UFS2.1
MicroSDVarYok (Nano bellek)
Arka kamera 112MP f/1.5-2.4, OIS
77° FoV		40MP, f/1.6
OIS
Dual Pixel PDAF
Arka kamera 212MP, f/2.1, OIS
telefoto 45° FoV		20MP, f/2.2
Geniş açı
Arka kamera 316MP, f/2.2
Geniş açı 123° FoV		8MP
5x optik zum
10x dijital zum
Arka kamera 4 VGA f/1.4, 72° FoVTOF 3D
Ön kamera10MP, f/2.2, 80° FoV
oto fokus		32MP, f/2.0
HDR
BağlantıWi-Fi ax MU-MIMO, Bluetooth 5.0 LE
NFC, AptX HD, A-GPS		Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0
NFC, AptX HD, A-GPS
SesUSB-C
Stereo hoparlör		USB-C
Single hoparlör
Batarya4300mAh4200mAh
ŞarjUSB-C PD3.0
Hızlı şarj (45W)		USB-C 1.0
Hızlı şarj (40W)
Su dayanıklılığıIP68IP68
GüvenlikEkran parmak izi
Yüz kilidi		 Ekran parmak izi
Yüz kilidi
Ölçüler162.3 x 77.2 x 7.9 mm
196g		158 x 73.4 x 8.4 mm
192g
RenklerAura Glow, Aura White, Aura Black, Aura BlueAurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

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