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Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu? Her iki cihaz da yüksek fiyata ve iddialı özelliklere sahip. Öyleyse hangisinin daha iyi bir satın alım olduğuna değinelim.

Samsung Galaxy Note 10+ mı Huawei P30 Pro mu?

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung şimdi Huawei'e özenerek geçişli gövde rengini benimsedi. Çerçeveler oldukça ince ancak üstteki aralıklı çentik sürekli göze batıyor. S Pen yeni özellikler kazandı ve donanım özellikleri şimdi daha başarılı. 15W kablosuz şarjı, 45W kablolu şarjı var.

Artılar

Etkileyici AMOLED ekran

45W hızlı şarj, 4300mAh pil

S Pen daha da iyi

En performanslı donanım

MicroSD yuvası

Eksiler

Pahalı

Kulaklık girişi yok

Huawei P30 Pro

P30 Pro'da yok yok. Tasarım göz alıcı, arkadaki geçişli renk seçimi hoş ve dahili 4200mAh batarya size iki gün yetiyor. Kablolu 40W şarja ve alanında en iyi kameralara sahip. P30 Pro performans tarafında Note10+ kadar iddialı olmasa da hem genel tasarım hem de kamera tarafında daha iyi.

Artılar

Çekici tasarım

Etkileyici kameralar

10x kayıpsız zum

İki gün pil ömrü

En yeni donanımlar

Eksiler

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Kulaklık girişi yok

Kategori Samsung Galaxy Note 10+ Huawei P30 Pro OS Android 9.0 Pie

One UI 1.5 Android 9.0 Pie

EMUI Ekran 6.8 inç Dynamic AMOLED, 3040×1440 (19.5:9)

HDR10+

6.47 inç OLED

2340×1080 (19.5:9)

HDR10 Çipset Snapdragon 855 (ABD

Exynos 9825 HiSilicon Kirin 980

2 x 2.6GHz Cortex A76

2 x 1.92GHz Cortex A76

4 x 1.8GHz Cortex A55

Mali-G76 MP10

7nm RAM 12GB LPDDR4X 8GB LPDDR4X Depolama 256GB/512GB UFS3.0 128GB/256GB/512GB UFS2.1 MicroSD Var Yok (Nano bellek) Arka kamera 1 12MP f/1.5-2.4, OIS

77° FoV 40MP, f/1.6

OIS

Dual Pixel PDAF Arka kamera 2 12MP, f/2.1, OIS

telefoto 45° FoV 20MP, f/2.2

Geniş açı Arka kamera 3 16MP, f/2.2

Geniş açı 123° FoV 8MP

5x optik zum

10x dijital zum Arka kamera 4 VGA f/1.4, 72° FoV TOF 3D Ön kamera 10MP, f/2.2, 80° FoV

oto fokus 32MP, f/2.0

HDR Bağlantı Wi-Fi ax MU-MIMO, Bluetooth 5.0 LE

NFC, AptX HD, A-GPS Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0

NFC, AptX HD, A-GPS Ses USB-C

Stereo hoparlör USB-C

Single hoparlör Batarya 4300mAh 4200mAh Şarj USB-C PD3.0

Hızlı şarj (45W) USB-C 1.0

Hızlı şarj (40W) Su dayanıklılığı IP68 IP68 Güvenlik Ekran parmak izi

Yüz kilidi Ekran parmak izi

Yüz kilidi Ölçüler 162.3 x 77.2 x 7.9 mm

196g 158 x 73.4 x 8.4 mm

192g Renkler Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Black

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