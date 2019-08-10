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Samsung, Galaxy Note 10 ve Note 10+ üzerindeki Bixby anahtarını kaldırdı ve güç düğmesine ikili işlevsellik kazandırdı. Bu durum telefonu kapatma şeklini değiştirdi ve ekran görüntülerini biraz zorlaştırdı. Neyse ki bir şeylere alışınca çok zor olmuyor.

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Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+'ta Ekran Görüntüsü Almak

Şirket Bixby özelliğini tuttu ancak Bixby tuşunu çıkardı. Bu da güç düğmesini birden çok görevi gerçekleştirmeye zorladı. Tuşa uzun bastığınızda varsayılan olarak Bixby açılır. Güç menüsüne erişmek için şimdi iki düğmeye basmak gerekiyor: Güç ve ses kısma. Ancak bunlar aynı zamanda ekran görüntüsü alma düğmeleridir.

Yöntem 1

Donanım Düğmelerini Kullanın

Galaxy Note 10 & 10+'ta ekran görüntüsü almak için hem ses kısma hem de güç düğmelerine hızlıca basmanız yeterlidir. Diğer Android telefonların aksine, düğmeleri basılı tutmanıza artık gerek yok (bunun yapılması aslında güç menüsünü getirir). İşlemin ne kadar hızlı yapıldığını ancak deneyerek görebilirsiniz. İki düğmeye de birlikte basın, hemen bırakın ve ekran görüntünüzü alın.

Yöntem 2

Jest Kullanın

Tercihinize bağlı olarak, ekran görüntüsünü jest kontrolleriyle alabilirsiniz. Galaxy Note 10'da yerleşik olarak bulunan One UI, ekran görüntüsü almak için gesture özelliğini sunar. Note 10 ve Note 10+'ta ekran görüntüsü almak için avcunuzun yanını sola veya sağa kaydırın. Ekran görüntüsü otomatik olarak alınacaktır.

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