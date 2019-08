REKLAMLAR



Muhteşem, büyüleyici bir platform oyunu olan GRIS ile polisiye temalı indie oyunun devamı This Is The Police 2 sadece bir ay içinde iOS cihazlara (iPhone & iPad) geliyor. Birincisi bu ay çıkacak, ikincisi eylül ortasında gelecek. Biri Android'te de mevcut olacak.

Bu Harika iOS Oyunları İçin Şimdi Ön Kayıt Yaptırın!

Her iki oyun da premium oyunlar olarak piyasaya sürülecek ve App Store'dan ön sipariş için hazır durumda olacak. This Is The Police 2 Android için de geliyor, ancak GRIS şu an için sadece iOS oyuncularına açık olacak.

GRIS gizemli bir 2D platform oyunu. Oyuncular, kendi dünyasında kaybolmuş genç bir kızın solmuş gerçekliğinde platformdan platforma atlıyorlar. Karakterimiz yaşamındaki acı verici deneyim ile başa çıkarken bizler derin, duygusal bir yolculuğun içine bırakılıyoruz.

REKLAMLAR



Hepimiz zor zamanlar geçirdik, bu yüzden bazıları için GRIS biraz iç karartıcı olabilir. GRIS, hafif kolaylıkta bulmacalar, biraz platform oyunu parçaları ve isteğe bağlı beceriye dayalı zorluklar içeriyor. İspanyol geliştirici Nomada Studio, oyunculara sürükleyici bir görsel deneyim sunmak istediğinden, oyun metin üzerinde çok durmuyor.

Oyun 22 Ağustos'ta piyasaya sürülecek, ancak App Store'dan şimdi 4,99 dolar ile ön sipariş verebilirsiniz.

This Is The Police 2 tamamen farklı türde bir oyun, ancak aynı derecede olağanüstü. Beğeni toplayan This Is The Police'in devamı olan yapım hikayeye dayalı bir macera, strateji ve sıra tabanlı taktiksel mücadele karışımı elementlere sahip.

This Is The Police 2'de, şerif departmanının sorumluluğunu üstleniyorsunuz, polislerinizi yönetir, araştırır, sorgular ve ihtiyaç duyulduğunda hapsedersiniz. Bu hikaye odaklı bir oyun olduğundan, kendinizi de cezaevinden uzak tutmak için bazı zor kararlar vermeniz gerekecek.

En tehlikeli görevleriniz sıra tabanlı savaşlar olarak oynanıyor, bu yüzden galip gelmek için en iyi polislerinizden oluşan bir ekip toplamanız gerekecek. Oyun ilerledikçe suçlara dair kanıtlar bulacak, dava malzemelerini inceleyecek, şüphelileri sorgulayacak ve suçluları mahkemeye göndereceksin. CSI değil, ama yeterince yakın.

6,99 dolar karşılığında App Store'da ön sipariş vermek için mevcut ve Android kullanıcıları ise Google Play Store'da önceden kayıt olabilirler. Handy Games, uzun zaman önce oyunun 12 Eylül'de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum