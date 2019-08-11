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Galaxy S10'un başarısını takiben Samsung yeni 2019 amiral gemisi serisini tanıttı. Seri Galaxy Note 10 adını taşıyor. Aşağıda Note 10 ile gelen en iyi özellikleri bulacaksınız.

En İyi Samsung Galaxy Note 10 Özellikleri

S-Pen İşlevselliği

Note 10'un ana S-Pen özellikleri aşağıdakileri içerir:

Kolayca ekran kaydı alma

Her zaman açık ekran için notlar oluşturma

Vurgulanan cümleleri çevirme ve yabancı para birimlerini dönüştürme

Uygulamalar ve kamera için jest tabanlı komutlar

Ekran büyütme

Live Message ile videolara çizim yapma

Samsung Note 10 Kamera ve Düzenleme Özellikleri

Her iki telefon da sese zoom yapma özelliği içerir. Kayıt sırasında bir konuyu daha iyi duymak için yakınlaştırırsanız, kamera arka plandaki gürültüyü azaltırken özneden gelen sesi arttırır.

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S-Pen'in jest kontrolleri ile görüntüye yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Kamera modunu değiştirmek ve diğer özelleştirilebilir kamera jestleri arasında seçim yapmak mümkün oluyor.

Note 10+ üzerindeki DepthVision kamera merceği de nesnelerin 3D taramalarını oluşturmanıza olanak sağlıyor. Yerleşik video studio yazılımı da oldukça güçlü.

Note 10'un Süper Hızlı Şarj Yeteneği

Her iki telefonda da kablolu "Süper hızlı" şarj ve kablosuz şarj özelliği var. Ayrıca, uyumlu cihazları telefonun arkasına yerleştirerek şarj etmenizi sağlayan tersine güç paylaşımını da destekler.

Note 10+ ile Samsung, 45W'a kadar süper hızlı şarjı desteklemeye başladı. Şirket, yalnızca 30 dakika içinde yapılan dolumların telefonu bir gün kullanmaya yeteceğini iddia edecek kadar ileri gidiyor.

Note 10 İle İlk Defa Bu Kadar Renk Sunuluyor

Samsung, Huawei gibi diğer akıllı telefon şirketlerinden birkaç ipucu almış gibi görünüyor, çünkü Note 10 ile hiç olmadığı kadar bol renk çeşitliliği sundu.

Ürün yelpazesinde Aura Glow, Aura White ve Aura Black gibi geleneksel Samsung renkleri var. Ancak bununla birlikte yeni Aura Pink, Aura Red ve Aura Blue çeşitlerini de tanıttı. Auro Glow açık şekilde Huawei'den alınmış ancak yakıştığı söylenebilir.

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