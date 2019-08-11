REKLAMLAR



Günümüzde hiç kodlamadan Android uygulaması oluşturmak çok kolaylaştı. Peki ya Excel tablosundan ya da Google Form'dan Android uygulaması yapmaya ne demeli? İşte bazı araçlar.

Excel'den Android Uygulaması Yapmak (ya da Google Form)

AppSheet

AppSheet, elektronik tablolardan ham verileri işlemeye yarayan akıllı bir çözüm. Bu verilerle anında bir Android uygulaması oluşturmak mümkün. Kendisi kodlama yapmadan sadece verilerle uygulama oluşturmaya yarayan bir platform. Tarım, Medya, Stok, Sağlık, Eğitim ve Din gibi her konu için bir uygulama yapmak mümkün.

Bir parti davetiyesine işaret eden Google Form'dan bile Android uygulaması yapabilirsiniz. AppSheet eklentisini tarayıcınıza ekleyin ve gerisi çok kolay. Ayrıca belirtelim Office365'te Excel kullanıyorsanız, Excel elektronik tablosundan Android uygulaması oluşturabilirsiniz.

Openasapp

REKLAMLAR



Openasapp'in çalışma kavramı basittir. Veri = uygulama. Her şey toplam bir dakika içinde tamamlanır. Hemen her şeyi Excel veri tablonuza sürükleyerek kendinize oldukça detaylı bir Android uygulaması yapabilirsiniz. Bu güzel uygulamayı kullanarak iOS uygulamaları da yapabilirsiniz.

Veri kaynağınızı seçin. Uygulamanız için bir template seçin. Input ve output veri hücrelerini seçin. Hangi Excel veri hücrelerinin uygulamanıza dahil edileceğini seçin. Son olarak bir tasarım seçin (gelişmiş tasarımlar da mevcuttur). İşte hepsi bu kadar. Şimdi arkanıza yaslanın ve uygulamanızı yayınlayın. Bingo.

Appypie

Appypie muhtemelen bu listedeki en güçlü seçenek durumunda. Appypie'ın arkasındaki ekibinin vizyonu basittir: Pasta yapmak kadar kolay şekilde uygulama yapın. Hiçbir kodlama beceriniz olmadan Android uygulaması oluşturabilirsiniz. Bu web uygulaması Excel elektronik tablolarından, Google tablolarından veya formlarından Android ve iOS uygulaması oluşturmanıza olanak sağlar. Hem de ücretsiz şekilde.

App sürükle ve bırak mantığını benimser. Dahası, gerçek zamanlı olarak uygulamanızı güncelleyebilir ve revize edebilirsiniz. Sınırsız push bildirimleri gönderebilirsiniz. Son olarak, uygulamanızdan para bile kazanabilirsiniz.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum