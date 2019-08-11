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Farklı mobil platformların farklı emojileri vardır. Örneğin, iPhone emojileri bir Android cep telefonunda aynı görünmeyebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu nedenle, iPhone veya iPad'i olan biriyle sohbet ediyorsanız ve bir emojinin bir iPhone'da nasıl göründüğünü bulmak istiyorsanız işte iPhone emoji'lerini Android'de görüntülemek için en iyi uygulamalar.

iPhone Emojilerini Android'te Görüntülemek

Belirtildiği gibi, iPhone emojisinin tam görünümünü elde etmek için bazı farklı uygulamalar kurmanız gerekir. En iyi uygulamalardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

1] Gboard – Android için Klavye Uygulaması

Gboard Android için en iyi klavye uygulamalarından biridir. Sadece Android'i değil, iPhone'unuzu da indirebilirsiniz. iPhone emojisini Android'de Gboard yardımı ile görüntülemek mümkün oluyor. İndirme sayfası uyumlulukla ilgili hiçbir şeyden söz etmese de, hemen hemen tüm Android cep telefonlarında sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu uygulama Google Play Store'da mevcuttur.

2] Kika Klavye 2019 – Android için Emoji Klavye

Kika Klavye, Google Play Store'dan indirebileceğiniz Android için ücretsiz bir emoji klavyesidir. Emoji, çıkartmalar, GIF'ler vb. için arama yapabilirsiniz. Gboard gibi, çeşitli temalar seçebilirsiniz. Birçok kişi, kullandıkları uygulamaya göre temayı değiştirmeyi seviyor. Onlardan biriyseniz ve Android'de iPhone emoji'lerini görüntülemek istiyorsanız iyi bir seçenektir.

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3] Facemoji Emoji Klavye

Facemoji Emoji Keyboard başka bir harika çözüm. Android 4.0.3 veya sonraki sürümleri için mevcut olmasının yanında en son Android cep telefonlarına da sorunsuz bir şekilde indirebilirsiniz. Sayısız emojiyle (3000'den fazla), GIF'lerle, çıkartmalarla ve diğerleriyle birlikte gelir.

4] FlipFont 10 Emoji Fontları

FlipFont 10 Emoji Fontları Android telefonunuza indirebileceğiniz en iyi emoji fontlarından bir. Bu uygulama Android 4.4 veya sonraki sürümlerle uyumludur. Bu nedenle, bu uygulamayı son yıllarda piyasaya sürülen herhangi bir Android mobil cihazında indirip kullanabileceğinizi belirtmeye gerek yok.

5] FancyKey – Android için iPhone Emoji

FancyKey, Twitter emojisini de kullanan Android için özel bir klavye uygulamasıdır. Bu uygulamanın geliştiricisine göre, Twitter emoji iPhone emojisine oldukça benziyor ve bu yüzden böyle bir şey kullanmak mümkün. 1600+ emoji ve ifadeler, 30+ fontlar, arayüzü özelleştirmek için 30+ temalar, 50+ yazma tuş sesi sunar.

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