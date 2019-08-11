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Stalkerware, bir aygıta girilen verileri kaydeden ve üçüncü bir tarafa gönderen bir tür kötü amaçlı yazılımdır. Stalkerware mağdurun bilgisini topladığını bilmeden çalışır. Bu nedenle bir tür gizlilik ihlalidir ve istenmeyen bir program olarak kabul edilir.

Stalkerware Nedir ve Android Telefonları Nasıl Etkiler?

Stalkerware Android'e Nasıl Bulaşıyor?

Bildirilen bazı uygulamaların adları aşağıdaki gibidir:

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Track Employees Check Work Phone Online Spy Free

Spy Kids Tracker

Phone Cell Tracker

Mobile Tracking

Spy Tracker

SMS Tracker

Employee Work Spy

Maalesef, Google Play geçmişte defalarca kötü amaçlı uygulamalar barındırdığını kanıtladı. Örneğin bir noktada clipper malware adında bir virüs barındırıyordu.

Stalkerware Ne Yapar?

Aşağıdaki uygulamalar artık yoklar ancak virüsün nasıl bulaştığı hakkında iyi bir fikir veriyorlar.

SMS Tracker Uygulaması

SMS Tracker cihazdaki SMS'leri izlerdi ancak uygulamanın açıklamasını okuduğunuzda aslında hemen her şeyinizi izlediğini görürdünüz. SMS mesajları, irtibat listeleri, telefon kayıtları, web tarama geçmişi ve hatta GPS üzerinden konumunuzu görme bunlar arasındadır.

Employee Work Spy Uygulaması

Employee Work Spy, SMS Tracker ile benzer şekilde çalışır, ancak daha iş odaklı bir yaklaşımı benimser. Telefonların tüm SMS'lerini, seslerini ve konum aktivitelerini kaydeder, böylece patronlar çalışanlarını takip edebilir. Önde bunu yaparken arkada topladıklarını paylaşır.

Stalkerware'in Gerçek Niyeti

Bu uygulamalar ön planda yararlı işler yapıyor gibi görünseler de arka planda etik olmayan işler gerçekleştiriyorlar. Tam olarak virüs değiller ancak rahatsız edici şeyler yapma potansiyeline sahipler.

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