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Akıllı evinize yeni cihazlar eklediğinizde genellikle sinir bozucu ve kafa karıştırıcı olan ek uygulamaları indirmeniz ve kullanmanız gerekir. Tüm bunlardan kaçınabilirsiniz. Sadece bir uygulamaya ihtiyacınız var. İşte o uygulamalar.

Tüm Akıllı Evinizi Tek Uygulamayla Kontrol Edin

Google Home ya da Alexa

Tüm akıllı ev cihazlarınızın işlevlerini tek bir uygulama üzerinden kontrol ederek genel karışıklığın tümünü (veya çoğunu) ortadan kaldırabilirsiniz. Google Home ya da Alexa bu iş için biçilmiş kaftan durumunda.

Apple Hayranları İçin HomeKit

Apple hayranıysanız HomeKit uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak Google Home ve Alexa gibi, tüm cihazlarınızın HomeKit desteğine sahip olduğundan emin olmanız gerekir. HomeKit'in bazı avantajları var (Apple Watch desteği gibi) ve Apple donanımınız bolsa daha fazla kontrol sunuyor. Örneğin bazı komutlarınız Alexa veya Google Home'dan daha işleniyor.

Kurulum

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Akıllı evi tek uygulamayla kontrol etmek için başta gerekli tüm uygulamaları cihazınıza kurmanız gerek. Ardından uygulamaları tek seferliğine Google Home, Alexa ya da HomeKit uygulamanıza tanıtıyorsunuz.

Google Home'u seçtiyseniz Home uygulamasını açın, ekle düğmesine basın "Aygıt Ayarla" ve ardından "Google ile Çalışır" seçeneğine dokunun. Uygulama size desteklenen üreticilerin bir listesini sunar. Doğru olanı bulun ve bağlantıyı tamamlayın.

Alexa için süreç benzer. Alexa uygulamasını açın, sol üstteki hamburger menüsüne ve ardından "Cihaz Ekle" düğmesine dokunun. Akıllı cihazın kategorisini seçin; örneğin "Işık" gibi. Üreticisini seçin ve bağlantıyı gerçekleştirin.

HomeKit konu cihaz ekleme olduğunda daha sezgisel bir sürece sahip. "Aksesuar Ekle" ye dokunun ve ardından cihazın kutusundaki QR kodunu tarayın. Bunun için iPhone veya iPad'inizin kamerasını kullanın. Aygıtı adlandırmak ve ilgili bir odaya eklemek için yönergeleri izleyin.

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