Artırılmış gerçeklik telefonlarımızı bilim kurgu senaryolarına bir adım daha yaklaştırıyor. Özel bir donanım gerektirmeyen AR belki de gelecekte deneyimleyeceğimiz birçok realiteye şimdiden göz atma şansı veriyor.
Android ve iPhone'da denemeniz gereken en iyi fütüristik AR uygulamalarına bir göz atalım.
Varlığına İnanamayacağınız AR Uygulamaları
Portallar Arasında Seyahat Edin
Travel With AR, başka bir yere sanal portaldan geçerek ulaşmanızı sağlayan bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Travel AR ile telefonunuzu kullanarak önünüzde beliren kapıdan geçebilir ya da geçmeden önce göz atabilirsiniz.
AR Sensor (Android) ve MeasureKit (iOS)
AR Sensor en çene düşüren uygulamalardan biridir. Uygulama, Wi-Fi sinyali ve manyetik veriler gibi gerçek zamanlı fizik konularının uzamsal gücünü görselleştirmenizi sağlar. Deneyin ve görün!
Zome
Zome, WallMe konseptini bir sonraki seviyeye taşır. Kullanıcılar telefonlarının kameralarını doğru yöne tuttuklarında havada asılı bir mesaj görürler. Bu AR mesajı bir metin, resim veya belge olabilir. İstediğiniz herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.
Inkhunter
Artık bir dövmeyi deneyimlemek için iğne acısına katlanmak zorunda değilsiniz. Arttırılmış gerçeklik sayesinde, artık hemen hemen tüm dövmeleri kendi üstünüzde görebilirsiniz. Inkhunter adlı uygulama tam olarak bunu yapar.
Just a Line
Google'ın Just A Line uygulaması, artırılmış gerçeklikte karalama yapmanıza izin verir ve bu sayede dünyanızı bir sanat tuvaline dönüştürürsünüz. Telefonunuzun ekranını kaydırarak herhangi bir şeyin üzerine çizim yapabilir ve gördüğünüz şeylerin fotoğraflarını veya videolarını çekebilirsiniz.
Wanna Kicks
Artırılmış gerçeklik, yeni bir ayakkabı denemek için bir mağazayı ziyaret etme ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Wanna Kicks adlı uygulamada bir ayakkabıyı üzerinize dijital olarak giyebilir ve sizde nasıl durduğunu kontrol edebilirsiniz.
GMoney
Yüklemeniz gereken bir diğer kullanışlı AR uygulaması GMoney'dir. Bu uygulama onlarca ülkeden gelen banknotları tanıyabilir ve anında farklı para birimine çevirebilir. Telefonunuzun kamerasını banknota doğru tutmanız yeterlidir, GMoney gerisini halleder.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum