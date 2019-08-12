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Chrome'un Gizli Modu göz atmalarınızın gizli kalmasını sağlar. Etkinleştirildiğinde göz atma geçmişiniz, çerezler, site verileri ve formlara girilen bilgiler kaydedilmez. Web kullanımınızı gizli ve özel tutmak için mükemmeldir. Android akıllı telefonda Chrome'u doğrudan bu modda başlatmak mümkün.

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Chrome'u Doğrudan Gizli Modda Başlatmak (Android Telefon)

Chrome'u açtıktan sonra gizli moda geçmek birkaç ekstra dokunuş istediğinden aslında bunları yapmadan tarayıcıyı doğrudan gizli sekmede açabilirsiniz. Normalde ilk önce tarayıcıyı açmanız ardından sağ üst köşedeki üç dikey noktalı menü simgesini seçmeniz ve sonrasında "Yeni gizli sekme"yi seçmeniz gerekiyor. Ancak şimdi aşağıdaki yolu deneyin:

Daha hızlı bir yol mu istiyorsunuz? Chrome kısayoluna (uygulama çekmecesinde veya ana ekranda görünen simgeye) açılır küçük bir menü görünene dek basılı tutun. Birkaç saniye basılı tuttuktan sonra menü seçenekleri arasında "Yeni gizli sekme" görünecek. Seçeneğe basılı tutun ekranda boş bir yere sürükleyin. Hepsi bu kadar! Artık Chrome'u doğrudan gizli modda açmak için bu simgeyi seçmeniz yeterlidir.

Bu işlem için Android 7.0 Nougat veya üstü sürümlerin gerektiğini belirtelim. Şimdi Android 10 çıktı, dolayısıyla çoğu telefon en azından Android 7 kullanıyor olmalı.

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