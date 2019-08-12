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Redmi Note 7, konfigürasyon ve özellikler açısından en iyi cep telefonlarından biridir. Harika bir kamera ve birinci sınıf güvenliğe sahip. Ön tarafta Gorilla Glass 5 ve arka taraflarla birlikte geliyor. Öte yandan, 1080 x 1980 piksel çözünürlüğe sahip 6,3 inç IPS LCD kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Adreno 612 grafik kartıyla Snapdragon 675 tarafından desteklenmektedir. Bunun dışında, 64GB dahili depolama yanında en az 4GB bellek elde edersiniz. Kamera, 4K video ve harika fotoğraflar kaydedebilen 48MP arka kamera ile geldiğinden bu cep telefonunun artı noktası. Tek dezavantajı rakipleri tarafından yapılan diğer bazı cep telefonlarından daha az olan 4000 mAh bataryaya sahip olmasıdır.

En İyi Xiaomi Redmi Note 7 İpuçları

Bu cep telefonunu satın aldıysanız ve cep telefonundan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, bu ipuçlarını ve püf noktalarını takip edebilirsiniz.

48MP Arka Kamerayı Kullanın

Redmi Note 7, 12MP kamerayı varsayılan olarak kullanır. 48MP kameradan yararlanmak istiyorsanız ayarlardan etkinleştirmeniz gerekir. Bunu yapmak için, Kamera uygulamasını açın ve sağ üst köşede görünen üç satırlı düğmeye dokunun. Ardından 48MP adında bir seçenek bulmalısınız. Bu sensörü kullanmaya başlamak için üzerine dokunun.

Pil Göstergesini Değiştirin

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İki farklı mod var. O kadar da kullanışlı olmayan bir grafik göstergesini tercih edebilir ya da daha iyi bilgi sunan yüzdeyi kullanabilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve bildirimler ve durum çubuğuna gidin. Burada pil göstergesi denilen bir seçenek olacak. Bundan sonra, pil göstergesinin görünümünü seçebilirsiniz.

Tam Ekran Hareketler

Etkinleştirmek için, Ayarlar uygulamasını açın ve Tam ekran görüntüsüne gidin. Varsayılan olarak, Düğmeler seçeneği seçili olacak. Tam ekran hareketlerini seçmeniz gerekir. Şimdi jestleri kullanmaya başlayabilir. Artık daha büyük bir ekran alanı elde edeceksiniz.

Uygulama Kilidi Kullanın

Android mobil cihazınıza üçüncü taraf bir uygulama çekmecesi veya ebeveyn kontrolü uygulaması kurmanıza gerek yoktur. Ayarlamak için, Ayarlar'ı açın ve Uygulama Kilidi'ne gidin. APP AYARLARI bölümü görünecek. İlk başta bir şifre belirlemeniz gerekir. Parola, PIN veya desen seçilebilir. Yalnızca bu değil, uygulamalarınızın kilidini açmak için bir parmak izi sensörü de kullanabilirsiniz.

Bundan sonra hangi uygulamayı kilitlemek istediğinizi seçin. Sistem uygulamalarından üçüncü taraf uygulamalara, hepsine bir kerede şifre koyabilirsiniz.

Ana Ekranda iPhone Gibi Sola Kaydırmayı Etkinleştirme

Etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Duvar kağıdı, Widget'lar ve Ayarlar gibi seçenekleri görene dek ana ekranınıza basılı tutun. Ayarlar düğmesine dokunmanız gerekir. Ondan sonra Diğer seçeneğine gidin.

Ardından, App vault adlı bir seçenek bulmalısınız. Etkinleştirmek için seçim düğmesini kullanın.

Bundan sonra, ana ekrana gidin ve artık soldan sağa kaydırabilirsiniz.

Antivirüs Değiştirin

Redmi Note 7, AVL, Tencent ve Avast dahil üç farklı antivirüs sunar. Değiştirmek için Güvenlik uygulamasını açın ve Güvenlik Taraması bölümüne gidin. Şimdi ekranınızın sağ üst köşesinde görünen ayar dişli düğmesine dokunun. Tanımlar / Definitions adında bir seçenek bulacaksınız. Üzerine dokunun ve istediğiniz bir antivirüsü seçin.

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