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Redmi Note 7, AI destekli 48 MP arka kamera ile gelen ilk cep telefonu ve Sony IMX586 kamera sensörüyle çalışıyor. Bu cep telefonunu satın aldıysanız, Redmi Note 7'nin kamera ipuçlarını ve püf noktalarını merak ediyor olabilirsiniz.

Redmi Note 7 Kamerası İçin En İyi Püf Noktaları

Fotoğraf Filigranını Devre Dışı Bırakma

Fotoğraflarda "Redmi Note 7" filigranını görmek istemiyorsanız, devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Kamera uygulamasını açın ve Ayarlar'a gidin. Şimdi KAMERA bölümünde Fotoğraf filigranı adı verilen bir seçenek göreceksiniz. Bu işlevi devre dışı bırakmak için yanındaki düğmeyi kullanın.

Ön Kamerayı Aynalama

Ön kamera aynalama seçeneğine sahiptir. Bu özelliği beğenmiyorsanız devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için, cep telefonunuzdaki Kamera ayarlarını açın ve KAMERA bölümü altındaki Ön kamera aynalama seçeneğini bulun. Kapalı olduğundan emin olun. Açıksa her şey ters yönde görünür.

Kamera Çerçevesini ve Görüntü Kalitesini Değiştirme

Bu ayarları değiştirmek için, Kamera ayarlarını açın ve Kamera çerçevesi seçeneğine gidin. Buradan, 4:3 veya 16:9'u seçebilirsiniz. İkinci seçenek ise resim kalitesini ayarlamanızı sağlar. Buradan, Yüksek, Standart ve Düşük arasından seçim yapabilirsiniz.

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48MP Kamerayı Etkinleştirme

48MP kamera seçeneğini etkinleştirmek istiyorsanız, Kamera uygulamasını açmanız gerekir. Üç yatay çizgi gibi görünen düğmeye dokunun> 48MP seçeneğini seçin. 48MP çözünürlüklü çekimler yalnızca Fotoğraf ve Pro modları için kullanılabiliyor.

Gizli Düzenleme Özelliklerini Kullanma

Redmi Not 7 portre modu, bulanıklık seviyesi ayarı, ışık yönetimi, stüdyo aydınlatması vb. gibi çok kullanışlı birçok seçeneğe sahiptir. Örneğin, portre modunu kullanarak birinin yüzünü yakalayın ve fotoğrafı açın. Şimdi tüm seçenekleri görmek için yukarıdaki düğmeye dokunun.

Gece modu

Gece modu, daha yüksek ISO ve deklanşör hızıyla fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Çok düşük ışıklı bir alanda fotoğraf çekmeniz gerektiğinde oldukça yararlıdır. Karanlık ortamlarda kullandığınızdan emin olun.

Video Kayıt Seçeneklerini Ayarlama

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Görüntü dengeleme: Tripodunuz yoksa ancak hareketli bir nesneyi kaydetmek istiyorsanız görüntü dengelemeyi etkinleştirmelisiniz.

Video kalitesi: 30FPS'te 4K video kaydını destekler. Ancak, varsayılan ayar kullanıcıların 1080p video çekmesini sağlar. Bu nedenle, varsayılan video kalitesini ve kare hızını değiştirmek istiyorsanız, bu ayarı açın ve uygun şekilde değiştirin.

Video kodlayıcı: İki seçeneğe sahiptir H.264 Yüksek yetenek ve H.265 Yüksek performans. Yüksek rüzgar sesinin olduğu bir video kaydı alıyorsanız ikinci seçeneği kullanın. Aksi takdirde, ilk seçenek yeterince iyidir.

Video HFR: Video HFR veya Yüksek Kare Hızı arasında seçim yapılabiliyor. Yavaş çekim bir video çekmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. İki seçenek sunulur: 720p 120 FPS ve 1080p 120 FPS.

Time lapse interval: Kullanıcıların zamanın atlandığı videolar çekmesini sağlar. Buradan atlanma aralığını seçebilirsiniz.

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