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Samsung Galaxy akıllı saati satın almayı düşünüyor ya da bir tanesine sahipseniz bilmeniz gereken en iyi ipuçlarına yer verdik. Bunları sırasıyla aşağıda bulabilirsiniz.

Samsung Galaxy Akıllı Saat İçin En İyi İpuçları

Kadranları Özelleştirme

Özelleştir düğmesi, varsa, Galaxy Wearable uygulamasındaki Yüzleri İzle sekmesinin üstünde görünecektir. Bu ipuçlarının geri kalanından tam olarak yararlanmak için bunu kurduğunuzdan emin olun.

Galaxy Wearable Android | iOS

Widget'ları, Hızlı Ayarları ve Uygulamaları Yeniden Sıralayın





Companion uygulamasında, en çok eriştiğiniz hizmetlere hızlı bir şekilde ulaşmak için bu öğeleri düzenleyebilirsiniz. Uygulama çekmecesinin sırasını düzenlemek için Galaxy Wearable uygulamasını açın ve Uygulamalar> Menü> Yeniden Sırala seçeneğine gidin.

Pencere öğelerinde aynısını yapmak için, Galaxy Wearable uygulamasında Pencere Öğeleri panelini açın. Gelişmiş> Hızlı Ayarları Düzenle öğesinden kişiselleştirme yapabilirsiniz.

Ekran Görüntüleri Alın

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Samsung Galaxy smartwatch'ınızda bir ekran görüntüsü almak için, ana düğmeye basılı tutarken soldan sağa kaydırın. Bu hareketi başarıyla uygularsanız, alınan ekran görüntüsünün kısa bir animasyonunu görürsünüz.

Home Düğmesine Çift Basma Kısayolunu Kişiselleştirme

Bu ayara Gelişmiş > Home tuşuna çift bas yolu ile ulaşılır.

Saatin Sistem Genelindeki Arka Planını Değiştirme

Companion uygulamasından kolayca farklı bir tane ayarlayabilirsiniz. Arka plan ayarlarını Ekran> Arka Plan Stili altında bulabilirsiniz.

Çevrimdışı Müzikler ve Resimler Ekleyin

Saatinize içerik eklemek için önce Galaxy Wearable uygulamasını açın. Saatinize İçerik Ekleyin öğesine dokunun ve Parça Ekle veya Görüntü Kopyala öğesine basın. Saatinizi daima telefonunuzun verileriyle senkronize etmek için Otomatik Senkronizasyon özelliğini de açabilirsiniz.

Yüzerken Ekranı Devre Dışı Bırakın

Yanlışlıkla birini aramaktan veya yüzerken diğer istenmeyen eylemleri yapmaktan kaçınmak için, Su Kilidi modunu açmanız gerekir. Hızlı ayarlarda damlacık simgesine dokunarak Su Kilidi modunu etkinleştirin.

Saatinize Uzaktan Bağlanın

LTE ve / veya Wi-Fi özelliği ile Samsung akıllı saatinize telefonunuz üzerinden uzaktan bağlanırsınız. Bu işlevi etkinleştirmek için, Hesap ve Yedekleme> Uzaktan Bağlantı bölümüne gidin.

SOS'i yapılandırın

Samsung smartwatch'ınız acil durumlarda SOS isteklerini iletebilir. Ancak, bu özellik varsayılan olarak etkin değildir. Yapılandırmak için, Galaxy Wearable uygulamasında SOS İstekleri Gönder seçeneğine gidin. İlk seçeneği etkinleştirin ve giriş düğmesine üç kez art arda bastığınızda iletişim kurulmasını istediğiniz kişileri ekleyin.

Aynı Bildirim İçin İki Kere Uyarı Almayın

Bir bildirim aldığınızda, hem saatiniz hem de telefonunuzun sesi artar. Bunu değiştirebilirsiniz. Ayar, yardımcı uygulamadaki Bildirimler altında bulunur.

Saatinizin Depolamasını ve Belleğini Temizleme

Yapmanız gereken tek şey, uygulamanın ana ekranında hafıza veya bellek halkasına dokunmak ve ardından Şimdi Temizle düğmesine basmaktadır.

İyi Geceler, Tiyatro ve Sadece Saat Modlarını Deneyin

Tiyatro modunda, yeni bir uyarı olduğunda saatiniz titremez veya çalmaz. İyi geceler modu, bir istisna dışında, büyük ölçüde aynıdır. Alarmlar dışındaki her şeyi susturur.

Hızlı ayarlarda İyi Geceler ve Tiyatro modu seçeneklerini bulacaksınız. Yalnızca İzle profilini etkinleştirmek için hızlı ayarlarda Pil simgesine dokunun, aşağı kaydırın ve Yalnızca Saat modunu etkinleştirin.

Mağaza Dışından Uygulama Kurmak

Galaxy Wearable uygulamasını açın ve Gelişmiş'in altında Bilinmeyen Uygulamaları Kur ayarına rastlayacaksınız. Başka kaynaklardan uygulama yüklerken dikkatli olun.

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