Çin'de gerçekleşen Huawei Geliştirici Konferansında, şirket Android 10 veya Android Q'ya dayanan EMUI'ın bir sonraki sürümünü yani EMUI 10'u duyurduğunu açıkladı. Yeni UI'da performans iyileştirmeleri ve değişikliklerin yanı sıra pek çok yeni özellik de var. İnsanların sıkça sorduğu sorulardan biri hangi cihazların EMUI 10'lu Android 10 Q alacağıydı. Şu anda Huawei ve Honor akıllı telefonların çoğunda EMUI 9.0 veya EMUI 9.1'a sahip Android 9 çalışıyor. İşte Android 10 EMUI 10 alacak telefonların listesi.
EMUI 10 Alacak Telefonlar (Huawei ve Honor)
Son gelen bilgilere göre Android 10 Q'lu EMUI 10 alacak telefonların listesi aşağıdaki gibi. Bu liste genişledikçe biz de gerekli eklemeleri yapacağız.
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20 X
- Huawei Mate 20 Porsche RS
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Porsche Design Mate 10
- Huawei Porsche Design Mate RS
- Huawei P30
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P Smart (2019)
- Huawei P Smart +2019
- Huawei P Smart Z
- Honor 20 Pro
- Honor 20
- Honor 20i
- Honor View 10
- Honor View 20
- Honor 10
- Honor 8X
- Honor Magic 2
Bunun dışında, Honor 9X ve Honor 9X Pro dahil olmak üzere birkaç başka cihazın daha güncellemeye sahip olmasını bekliyoruz. Huawei veya Honor'dan Android 10 / EMUI 10 açıklaması geldikçe bu listeyi güncelleyeceğiz.
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