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Çin'de gerçekleşen Huawei Geliştirici Konferansında, şirket Android 10 veya Android Q'ya dayanan EMUI'ın bir sonraki sürümünü yani EMUI 10'u duyurduğunu açıkladı. Yeni UI'da performans iyileştirmeleri ve değişikliklerin yanı sıra pek çok yeni özellik de var. İnsanların sıkça sorduğu sorulardan biri hangi cihazların EMUI 10'lu Android 10 Q alacağıydı. Şu anda Huawei ve Honor akıllı telefonların çoğunda EMUI 9.0 veya EMUI 9.1'a sahip Android 9 çalışıyor. İşte Android 10 EMUI 10 alacak telefonların listesi.

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EMUI 10 Alacak Telefonlar (Huawei ve Honor)

Son gelen bilgilere göre Android 10 Q'lu EMUI 10 alacak telefonların listesi aşağıdaki gibi. Bu liste genişledikçe biz de gerekli eklemeleri yapacağız.

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 Porsche RS

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Porsche Design Mate 10

Huawei Porsche Design Mate RS

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart (2019)

Huawei P Smart +2019

Huawei P Smart Z

Honor 20 Pro

Honor 20

Honor 20i

Honor View 10

Honor View 20

Honor 10

Honor 8X

Honor Magic 2

Bunun dışında, Honor 9X ve Honor 9X Pro dahil olmak üzere birkaç başka cihazın daha güncellemeye sahip olmasını bekliyoruz. Huawei veya Honor'dan Android 10 / EMUI 10 açıklaması geldikçe bu listeyi güncelleyeceğiz.

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