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Bu zamana kadar üretilmiş en kötü telefonlar ile tanışın. En kötü telefonlar listesinde birbirinden şaşırtıcı modeller var. Öyleyse bunların hangileri olduğunu hep birlikte görelim.

Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kötü Telefonlar

Energizer P18K (2019'un En Kötü Telefonu)

P18K özel bir model. Çünkü çok kötü. Energizer yüksek pil kapasitesi olan akıllı telefonlar için güçlü bir pazar olduğuna inanıyordu. Ne yazık ki, P18K'yi piyasaya süremeden iptal etmek zorunda kaldılar. Cihaz etkileyici 18.000 mAh Li-Po batarya ile geliyordu. Ancak 599 dolar fiyat etiketinin açıklanmasıyla müşterilerden destek alamadı.

Kyocera Echo

Kyocera Echo 2011'de çıktı ve kesinlikle listede olmayı hak ediyor. En garip ve en kötü Android akıllı telefonlardan biri. Tıknaz yapısı ve ikinci 3,5 inçlik ekranı ortaya çıkarmak için açılan sıra dışı menteşesi çok tuhaf bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

İkinci ekranı kaydırarak açmak ve telefonu tablete dönüştürmek 2011 için harikaydı. Ne yazık ki dev çerçeveleri tablet modunu kullanışsız yaptı. Ek olarak, genel kullanıcı deneyimi itibariyle kullanması oldukça zordu. 2 ekrana sahip olması kesinlikle pili hızlı şekilde tüketmesine neden oluyordu.

Vertu Signature Touch

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Yakından bakıldığında bu 2014 model telefon gerçekten pahalı bir görünüme ve tasarıma sahip. Aynı zamanda çok dayanıklı bir yapısı var. Vertu Signature Touch, titanyum bir gövdeye (5. sınıf), lüks dana derisinden kaplı arka panele ve nihayetinde pazar fiyatını belirleyen bir safir kristal cam kapasitif dokunmatik ekrana sahip. Ne yazık ki kaputunun altındaki özellikleri oldukça vasattı ve satış fiyatını haklı çıkaramadı.

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 o zamanlar oldukça havalı görünen bir telefondu ama aynı zamanda en kötülerinden biriydi. Neden diye soruyor olabilirsiniz. iPhone'lar halihazırda bir cam gövdeye ve alüminyum çerçeveye sahipti ama Samsung Galaxy S5'in tümüyle plastik olmasına karar verdi. İşleri daha da kötüleştirmek için S5'i kolayca solan metalik bir kaplamayla tasarlamıştı. Telefon ele alındığında hissettiriyordu ve o zamanlar iPhone aynı fiyata daha fazlasını sunuyordu.

BlackBerry Passport

BlackBerry, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın desteklediği lüks bir marka olarak bilinir. Ne yazık ki, Android ve iOS daha fazla popülerlik kazandığından şirket yok alma noktasına geldi. Markanın 2012'de 80 milyondan fazla kullanıcısı vardı. Bu an itibariyle 10 milyonun daha altında.

BlackBerry Passport üretilen en kısa ve en geniş telefondur. Tek elle kullanması imkansızdı. 4.5 inç ekran kareydi ve çoğu uygulama ve videoyla iyi çalışmıyordu.

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