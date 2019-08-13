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Auto Shazam'ı Android veya iPhone'unuzda aşağıda gösterilen yöntemleri kullanarak etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Gösterim amacıyla bir Android cihazı kullanıyoruz, ancak iPhone için de benzer adımları kullanabilirsiniz.

Otomatik Shazam Nedir ve Nasıl Açılır?

Android veya iOS cihazınızda Shazam uygulamasını açın. Şimdi ana ekrana dokunmak yerine, iPhone veya Android'de otomatik Shazam'ı açmak için Shazam düğmesine uzunca basın.

Android'deki Shazam düğmesine uzunca bastığınızda, otomatik Shazam'ı açmak mı yoksa sadece bir kez Shazam'ı mı açmak istediğinizi soran bir pencere görünür. Otomatik Shazam'ı etkinleştirmek için AÇ'a dokunun.

Daha önce yapmadıysanız, uygulamanın telefonunuzun mikrofonuna erişmesine izin verin.

Not: iPhone'da otomatik Shazam'ı AÇIK konuma getirirken bu pop-up'ı almazsınız.

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Artık uygulamayı küçültebilir ve hareket halindeyken arka planda Shazam şarkılarını bulmasına izin verebilirsiniz. iPhone'un tepesinde bir Kırmızı çubuk ve Android'de ise bir bildirim görünür. Bu, Auto-Shazam'ın arka planda çalıştığını belirtmek içindir.

Otomatik Shazam'ı kapatmak istiyorsanız, ana ekrandaki Shazam düğmesine tekrar basarak bunu yapabilirsiniz.

Not: Shazam bildirim çubuğunda Kapat seçeneğine dokunarak otomatik Shazam'ı Android'deki Bildirimlerden de kapatabilirsiniz.

Android'de Otomatik Shazam İçin Alternatif Yöntem

Android akıllı telefonunuzda Shazam uygulamasını açın. Kitaplık'a gitmek için sol üst köşedeki Kitaplık üzerine dokunun veya ana ekranda sağa kaydırın.

Kitaplık altında, sol üst köşedeki Profil veya Dişli simgesine (hesabınıza giriş yapılmadıysa) dokunarak Shazam uygulamanızın ayarlarına gidin. Bundan sonra, açmak veya kapatmak için Auto Shazam düğmesine basın.

Bununla, Auto-Shazam'ı iPhone veya Android'de kolayca etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak, bazı aksaklıklar nedeniyle, bazen iPhone'da otomatik Shazam kapanmayabilir. Bunun için bu tür durumlardan kaçınmanıza yardımcı olacak bir geçici çözüm bulduk.

iPhone'da Otomatik Shazam Kapanmıyor

iPhone'unuzda otomatik Shazam'ı açmış ancak öngörülmeyen nedenlerden dolayı kapatmayı başaramıyorsanız, işte size kesinlikle yardımcı olacak bir geçici çözüm.

Uygulamayı tamamen kapatarak ve arka planda çalışmasını önleyerek bu sorunu çözebilirsiniz. Bu otomatik Shazam özelliğini kapatacak ancak uygulamayı yeniden başlattığınızda tekrar yeni şarkılar keşfetmeye hazır olacak.

Not: Android'de bunu yapsanız dahi Shazam çalışmaya devam edecektir. Devre dışı bırakmak için ekranın en üstündeki bildirim çubuğunda görünen Kapat öğesine dokunun.

Auto-Shazam, piliniz %20 noktasına ulaştığında veya durmadan 6 saat boyunca çalıştığında otomatik olarak kapanır.

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