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Bu makalede, Shazam çalma listesini Spotify ve YouTube'a aktarmak için izlemeniz gereken adımlara yer veriyoruz. Müziklerin video kliplerini izlemek için Shazam çalma listenizi YouTube'a aktarabilirsiniz.

Shazam Çalma Listesini Spotify ve YouTube'a Aktarmak

Shazam Oynatma Listesini Spotify'a Aktarın

Bir iPhone kullanıcısıysanız, Shazam şarkılarını Apple Music veya Spotify'a ekleme seçeneğiniz bulunuyor. Ancak, bir Android kullanıcısı oynatma listesini yalnızca Spotify'a aktarabilir.

Önemli: Başlamadan önce, akıllı telefonunuzdaki hem Shazam hem de Spotify uygulamasında hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun. Ayrıca, bu adımları Android'in yanı sıra iPhone'da da takip edebilirsiniz.

Shazam uygulamasını açın, sol üst köşedeki Kütüphane'ye dokunun veya Shazam kütüphanesine gitmek için ana ekranda sağa kaydırın. Şimdi Ayarlar'a gitmek için profil simgenize dokunun.

Şimdi Spotify'ın yanında bulunan Bağlan üzerine dokunun. Aşağı kaydırın ve Kabul et seçeneğine dokunun.

Artık Shazam'ı Spotify'a bağladınız. Bağlantıyı Kes düğmesine dokunarak istediğiniz zaman Spotify bağlantısını kesebilirsiniz.

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Spotify uygulamasında My Shazam Track adlı bir çalma listesi oluşturulacak. Şimdi Shazam bir şarkı bulduğunda yaptığınızda, anında Spotify uygulamasındaki "Shazam Parçalarım" çalma listesine otomatik olarak aktarılacak.

Bununla Shazam çalma listenizi hem Android hem de iOS cihazlarından Spotify ile kolayca senkronize edebilirsiniz.

Shazam Şarkılarından Spotify Çalma Listesi Oluşturma

Shazam Kütüphanesi bölümündeki Spotify'a dışa aktarmak istediğiniz şarkıyı seçin.

Bu şarkıyı Spotify uygulamasında açmak için Aç'a veya Spotify simgesine dokunmanız gerekir.

Spotify'ın şarkı ile eşleşen öğelerin bir listesi olduğunu göreceksiniz. Dışa aktarmak istediğiniz şarkının yanındaki 3 nokta simgesine dokunun ve Çalma Listesine Ekle'yi seçin ve sonra bir liste seçin.

Bu adımları izleyerek, artık kolayca Shazam müziklerini Spotify'a manuel olarak yollayabilirsiniz.

Shazam Müziklerini YouTube'a Aktarma

Masaüstünüzde Chrome tarayıcısını açın ve Shazam web sitesini ziyaret edin. Ardından hesabınıza giriş yapın.

Başka bir sekmede, shazamconverter.com adresine gidin. Şimdi myShazam.json düğmesini Chrome tarayıcısının yer imi alanına sürükleyip bırakın. Yer imleri çubuğunu göremiyorsanız, Menü > Yer İmleri> Yer İmleri Çubuğunu Göster seçeneğine tıklayarak etkinleştirebilirsiniz.

Şimdi Shazam sekmesine geri dönün ve yeni oluşturulan myShazam.com yer imine tıklayın. Yer imine tıkladığınızda, myShazam.json adında bir dosya indirilecektir.

Şimdi tekrar Shazam Converter sekmesine geri dönün ve indirilen dosyayı mavi kutuya sürükleyip bırakın.

Henüz giriş yapmadıysanız YouTube hesabınıza giriş yapın.

Şimdi YouTube ile izle öğesini seçin.

Tebrikler, Shazam çalma listenizi YouTube'a aktardınız.

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