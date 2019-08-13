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Telefonda ekranın çizgi çizgi olması ya da titremesi sorununu ortadan kaldırmak başta zor olabilir. Bunun için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Aşağıda bu çözüm yollarına değindik.

Telefonda Ekranda Çizgi ya da Titreme Sorunu

Telefonu Yeniden Başlatın

Bir sorunu giderirken her zaman yapılabilecek ilk şeylerden biri budur ve genelde işe yarar. Hızlı bir yeniden başlatma ile çoğu Android ve iPhone telefondaki sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. Elbette bunlara yazılımla ilgili sorunlar olduğu sürece.

Android'inizi tamamen kapatın ve tekrar açmadan önce en az on beş saniye kadar bekleyin. Ekrandaki titremeyle ilgili sorun yalnızca ara sıra gerçekleşiyorsa, bunun işe yarayıp yaramadığını anlamak zor olacaktır. Adımın sorunu çözdüğünüzü düşünüyor olsanız bile, aşağıdakilere de göz atabilirsiniz.

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Geliştirici Seçeneklerini Değiştirme

Hızlı bir şekilde yeniden başlattıktan sonra, Android'in geliştirici seçeneklerine bir göz atın. Android'in Ayarlar menüsünün alt tarafında bulabilirsiniz. Seçenek görünmüyorsa önce kendinize geliştirici erişimi vermeniz gerekir.

Ayarlar menüsünde Hakkında seçeneğine ilerleyin. Oradan yapı numaranıza gidin. Altı ya da daha fazla kez yapı numarasının üzerine dokunduğunuzda, size şimdi geliştirici erişimi verilecek. Ayarlar menünüze dönün, artık kullanmak için bir Geliştirici seçenekleri menünüz olacak. Bu menüden Çizim kısmına inin.

Yüzey güncellemelerini göster açıksa kapatın. Donanım hızlandırmalı oluşturma kısmına inin ve Donanım katmanlarını devre dışı bırak özelliğini açın. Bunu yaptığınızda Android ekran için sadece GPU'yu kullanır. Ekran titremesi telefon GPU ile CPU arasında geçiş yaptığında yaşanır.

Parlaklığı Yönetin

Ekranınız hala titriyorsa, parlaklık ayarlarınıza bakın. Bunları Görüntü ayarlarınız altında bulacaksınız. İlk önce, otomatik parlaklık ayarını devre dışı bırakın.

Parlaklığı artırın ve azaltın ve titreşim ortadan kalkıyor mu yoksa daha belirgin hale mi geliyor gözlemleyin. Sorun donanım kaynaklıysa tamir gerekebilir. Eğer değilse cihazı yedekleyin, sıfırlayın ve yeniden kurun.

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