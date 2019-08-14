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İş, okul ve tüm etkinlikler arasında takibini yapabileceğiniz bir alışveriş listesi yapmak ve takip etmek zor olabilir. Bunun yerine ortak görüntülenen ve düzenlenen bir liste oluşturabilirsiniz. Android veya iPhone için Google Keep uygulamasından yardım alarak bunu başarmak mümkün.

Ortak Görüntülenen Alışveriş Listesi Oluşturmak

Google Keep'in işbirlikçi kontrol listeleri sayesinde, ailenizdeki herkesi market listesine ürün eklemekten sorumlu hale getirebilirsiniz.

Paylaşımlı Alışveriş Listesi Oluşturma

Öncelikle, Google Keep'iniz yoksa, iPhone veya Android için indirin. Ardından, uygulamayı açın ve içinde onay işareti olan alt kısımdaki kare simgesine basın.

Bu yeni bir kontrol listesi oluşturur. İsterseniz paylaşılan bir not dosyası oluşturabilirsiniz, ancak market listeleri gibi şeyler için pek kullanışlı değildir. Kontrol listesi oluşturulduktan sonra, bir isim verin, ardından sağ alt köşedeki üç noktalı menü düğmesine dokunun. Oradan "Ortak çalışan"a dokunun.

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Ardından, kişilerinize erişime izin vermeniz istenebilir, istenirse "İzin Ver"e dokunun. Oradan paylaşacağınız kişi ya da e-postaya dokunun; klavyeniz görünecektir. Bir aile üyesinin Gmail adresini yazın (veya yalnızca Gmail kişilerinize kaydedilmişse adını yazın), ardından açılır listeden seçin. Bu listeyi paylaşmak istediğiniz diğer aile üyeleri için bu işlemi tekrarlayın, ardından sağ üst köşedeki "Kaydet" düğmesine dokunun.

Ailenizle Ortak Çalışın

Şimdi, aile üyelerinizin telefonlarında Google Keep uygulamasını açması gerekiyor. İşbirliği davetini gönderdiğiniz aynı Gmail hesabıyla giriş yaptıklarından emin olun. Şimdi paylaşılan Keep listesini ana ekranlarında sanki kendi oluşturdukları liste gibi görecekler. Ayrıca listeye katılan diğer aile üyelerinin avatarlarını da görecekler.

Yani ne zaman bir marketten bir şey alınması gerekirse listeye eklemeleri yeterlidir. Tek yapmaları gereken + simgesini kullanarak eşyayı yazmak ve saniyeler içinde tüm cihazlarda görünecektir. Birisi bir liste ögesini silerse ayrıca aynı şey geçerli olur.

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