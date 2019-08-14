REKLAMLAR



Karşılaştığınız hoş bir elbiseyi veya hoş ayakkabıları tanımlamak için hiç Shazam benzeri bir hizmet olmasını dilediniz mi? Artık uzak bir hayal değil. Telefonunuzu çıkarabilir ve kameranızı eşyaya tutarak modelini ve fiyatını öğrenebilirsiniz.

Resimdeki Kıyafeti ya da Ayakkabıyı Bulmak

Google Lens'i Kullanarak Bir Resimdeki Ürünü Bulun

Google Lens'i kullanmak için eşyanın fotoğrafını çekmeniz bile gerekmez. Sadece eşyayı kameranın çerçevesine getirin ve uygulama gerisini halledecek. Size ürünün modelini ve fiyatını söyleyecek. Bu bir çanta, elbise ya da ayakkabı olabilir.

CamFind: Kıyafet Bulmak İçin Bir Başka Harika Uygulama

CamFind resimlerdeki kıyafetleri bulabilen görsel bir arama motoru platformudur. Süreç basittir: Bir resim çekin, motorun işlemesi için birkaç saniye bekleyin ve sonucu gözlemleyin. Google Lens'ten farklı olarak, CamFind biraz daha yavaştır ve bir resmi taraması bir dakika kadar sürebilir.

Amazon StyleSnap ile Kıyafet Arayın

REKLAMLAR



Amazon'un ana uygulamasında, giyim odaklı görsel arama motoru da var. StyleSnap, beklediğiniz gibi çalışır ve bir resimdeki eşyayı bulmanıza izin verir.

Seçeneğe Amazon uygulamasının arama çubuğundaki kamera simgesine dokunarak, ardından StyleSnap'e ​​giderek erişebilirsiniz. Dokunduğunuzda, uygulama kamera görünümünü başlatır ve bulmak istediğiniz kıyafete, ayakkabıya ya da her ne ise o eşyaya yönlendirmeniz gerekir. Alternatif olarak, telefonunuzun galerisinden bir resim yükleyebilirsiniz.

Pinterest Lens ile Sosyal Medyadaki Giysileri Arayın

Pinterest'in mobil uygulaması Lens adında görsel bir arama aracına sahiptir. Google Lens gibi, bu araç da bir resimdeki birden fazla ögeyi tanımlayabilir. Dahası, Pinterest eşleşen ürünler için alışveriş bağlantılarını da gösterir.

ASOS

Bir seferde yalnızca bir kıyafet tanımlamakla sınırlıdır. ASOS 850 markayı ve 242 ülkeyi destekler. Dolayısıyla hoşunuza giden bir şey görürseniz muhtemelen uygun bir mağazadan satın alabileceksiniz.

Screenshop

Görüntüyü bir kez içe aktardıktan sonra Screenshop tüm kıyafetleri, elbiseleri, ayakkabıları, gözlükleri ve şapkaları tarar. Sonuçların ayrı olarak üç farklı bölümde görüntülendiğini belirtelim. Bunun da ötesinde, Screenshop uygulamasından bulunan eşyayı doğrudan satın alabilirsiniz, zira çok sayıda markanın mağazası ile birlikte gelmektedir.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum