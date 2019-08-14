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Galaxy A50 birçok özellikten ödün vermeyen fiyatına göre mükemmel kullanıcı deneyimi sunan bir telefon. Böyle bir telefonu kırmak istemezsiniz. İşte en iyi Samsung Galaxy A50 kılıfları.

Samsung Galaxy A50 İçin En İyi Kılıflar

Spigen Slim Armor

Galaxy A50 için almaya değer bir kılıf. Biraz pahalı ancak ince ve hafif bir zırh ile geliyor. Spigen marka bu A50 kılıfı Air Cushion teknolojisine sahip çift katmanlı bir tasarım sunuyor. Yani A50'nizi hemen hemen her şeyden güvenle koruyabiliyor. Bu gelişmiş korumaya ek olarak, Slim Armor'un arkasında bir ayaklık bile var! Amazon'da 40 dolar.

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Spigen Rugged Armor

Galaxy A50 için daha uygun fiyatlı bir kılıf arıyorsanız işte iyi bir seçenek. Kaliteden neredeyse ödün vermeyen bir seçenek. İstenmeyen çizikleri önlemek için ideal. Basit, ancak etkili bir tasarıma ve şok emme teknolojisine sahip. Kenarlar hafif derecede ekranın üzerine kapanıyor ve böylece ekranınızı da koruyor! Amazon'da 11 dolar.

Anccer Colorful Series

A50'nin göze hoş gelen bir telefon olduğunu inkar edemeyiz. Ancak kılıfların bunu engellediğini düşünüyorsanız o halde Anccer Colorful kılıfı hoşunuza gidecek. 0.3 mm ile oldukça ince olan bu kılıf bolca renkle geliyor: Kırmızı, mavi, yeşil, pembe ve siyah. Minimum koruma ve maksimum stil için mükemmel bir seçenektir. Amazon'da 12 dolar.

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