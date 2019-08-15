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Son zamanlarda Android akıllı telefonunuzda normalden daha kötü batarya ömrü ile karşılaşıyorsanız yalnız olmadığınızı bilmeniz gerekir. Bu pil sorunlarından sorumlu olan bir Android hatası yaşanıyor ve iyi haber şu ki, Google daha kalıcı bir çözüm sunmadan önce kendiniz bu sorunu ortadan kaldırabiliyorsunuz.

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Android Telefonun Pilini Bitiren Bu Bug'ı Ortadan Kaldırın

Bu haftanın başlarında çeşitli kullanıcılar tarafından belirtildiği gibi Android'ler aşırı şarj harcamaya başladı. Buna neden olan her cihazda yüklü bir Android uygulaması var ve bu uygulama Google Play Hizmetler'in ta kendisi. Sürüm numarası 18.3.82 olan Play Hizmetler şarjı tümüyle bitiriyor.

Eğer sürüm 18.3.82'ye güncellemediyseniz o halde şanslısınız. Google pili tüketen hatayı düzeltene dek Android cihazınızı güncellemekten kaçınmalısınız. Ancak birçok kişi şimdiden yükseltme yaptı. O nedenle bu batarya ömrü probleminin kapsamı büyüdü. Kullanılabilir seçenekler arasında önceki bir Google Play Hizmeti uygulaması sürümüne geri dönme veya beta programına katılma var. Her iki durumda da amaç benzerdir; 18.3.82 sürümünden kaçınmak.

Google Play Hizmetleri sürümünü düşürmek için uygulamanın önceki sürümünü yüklemeniz gerekiyor. Adımları yukarıdaki konuda verdik. Dikkatle uygulamanız gereken bir işlemdir. Önceden yedekleme alın. 18.3.82 olmayan bir önceki herhangi bir sürümü kurun. Konuda indirme yapabileceğiniz gerekli web site adreslerini veriyoruz.

Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız beta sürüme kaydolup beta Hizmetler versiyonunu indirmelisiniz.

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