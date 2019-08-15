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Üçüncü parti uygulama mağazaları Android TV için çok iyi birer Google Play Store alternatifidir. Google Play Store'da birçok uygulama var, ancak ihtiyacınız olan her şeyi bulamayabilirsiniz. Neyse ki, yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki uygulama mağazalarından birini veya birkaçını yüklemek ve aradığınız uygulamalara göz atmaktır.

Android TV İçin Play Store Alternatifleri

Amazon Appstore

Amazon'a özel uygulamalar yüklemek istiyorsanız Fire TV'ye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu doğru değildir. Sadece Amazon Appstore'u kurun ve anında birçok uygulamaya erişebileceksiniz. Ayrıca alacağınız ödüllerle gelecekte bazı ücretli uygulamalara ücretsiz erişme şansını bulabilirsiniz.

Amazon Appstore telefonlarda çalışacak şekilde tasarlandı, ancak tüm Android uygulamaları gibi aynı zamanda bir Android TV cihazında da çalışıyor. Uygulama uzaktan kumanda ile uyumludur, ancak gerekirse daha kolay gezinmek için oyun kumandası veya Android uyumlu bir cihaz da kullanabilirsiniz.

F-Droid

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Android telefonunuz için açık kaynaklı uygulamalar arıyorsanız F-Droid iyi bir seçenektir. Burada yalnızca açık kaynaklı yazılımları bulacaksınız ve en iyi organize edilmiş Android TV mağazalarından biridir.

Amazon Appstore gibi, F-Droid de doğrudan TV'ler için tasarlanmadı. Yine de, uygulamayı Android TV cihazlarında çalıştırmayı başaran pek çok kullanıcı var.

Uptodown

Uptodown, güvenliği vurgulayan üçüncü taraf bir App Store'dur. Bu mağazadaki uygulamalar kötü amaçlı yazılımlardan oluşmaz çünkü bu ihtimale karşı test edilir. Bu uygulama mağazasında bulduklarınız diğer mağazalardan daha güvenlidir.

Güvenlik vurgusundan dolayı, Uptodown bu listedeki diğer mağazalardan daha az sayıda kullanılabilir uygulamaya sahiptir. Yine de, potansiyel olarak tehlikeli uygulamalar yüklemek konusunda temkinli iseniz, daha iyi seçeneklerden biri.

GetJar

GetJar, yalnızca Android'e odaklanmayan bir uygulama mağazasıdır. Bu uygulama aynı zamanda iOS, Windows Mobile ve BlackBerry cihazları için yazılımlar da dağıtır. GetJar kullandığı kategoriler sayesinde göz atması kolay arayüze sahip.

Aptoide

Diğer hizmetlerden herhangi birinde aradığınız uygulamayı bulamıyorsanız, bağımsız bir Android uygulama mağazası olan Aptoide'yi deneyebilirsiniz. Bu listedeki uygulamaların çoğundan farklı olarak Aptoide, özellikle Android TV cihazlarında çalışan bir sürüme sahiptir.

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