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G / Ç 2019'da Google, Android Q'nun Geliştirici Önizlemesi yapısını duyurdu ve bununla birlikte Q Beta programını kullanıma sunacağını açıkladı. Tıpkı Android Pie'ın Beta programında olduğu gibi, programa çevrimiçi olarak kaydoluyorsunuz ve kısa bir sürenin ardından Google kayıtlı cihazınıza bir OTA güncellemesi gönderiyor. İşte Android telefonda herhangi bir beta sürüme kaydolma adımları.

Android'in Beta Sürümüne Kaydolmak

Talimatlara geçmeden önce dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var. İlk olarak, her telefon Android Beta programına katılmaya uygun değildir. Genelde Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL gibi cihazlar ilk beta güncellemesini alan Android'ler olurlar.

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Bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz Google hesabınızı bağladığınız anda işlem tamamlanır. İkincisi ise, ilk beta yapıları genellikle hatalar ve eksiklikler ile dolu olur. Bu da cihazınızın işleyişini aksatabilir. Google bilinen problemlere, beta sayfasında liste halinde yer verir. Bunları okumanızı öneririz.

Android Beta programına nasıl kayıt olunur?

Bir web tarayıcısı açın ve google.com/android/beta adresine gidin.

Android cihazınızda kullandığınız Google hesabıyla giriş yapın

Cihazınızı seçin ve beta programı şartlarını kabul edin

Kısa bir süre sonra, kaydettiğiniz cihaz hakkında bir güncelleme bildirimi alacaksınız. Bu gerçekleşmezse Ayarlar> Sistem> Hakkında> Sistem Güncellemeleri bölümüne giderek beta güncellemesini kontrol edebilirsiniz.

İlk beta yüklemesinden sonra, cihazınız gelecekteki beta güncellemelerini de almaya devam edecek

Not: Android'in beta sürümüne yükseltmeden önce tüm önemli verilerinizi yedeklemek iyi bir fikirdir.

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