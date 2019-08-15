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Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy Note 10 ve 10+ ile sevilen ses jakına yer vermedi. Neyse ki, kablosuz iletişim için iyi bir zamandayız. Her bütçeye ve her ihtiyaca uygun Bluetooth kulaklıklar var. Kulak üstü ya da kulak için işte en iyi seçenekler.

Galaxy Note 10 İçin En İyi Kablosuz Kulaklıklar

Bose QuiteComfort 35 II

Kablosuz kulaklıklardaki eşleştirme işlemlerinden nefret ediyorsanız, Fast Pair kulaklıkları sevebilirsiniz. Bu Bluetooth cihazlar, Note 10'un yakınına gelir gelmez bağlantı kurar. Google'ın tescilli standardını kullanır. Mükemmele yakın ses kalitesiyle bilinen Bose QuietComfort 35 II bu kulaklıkardan en iyisi.

Sony WH1000XM3

Mutlak en iyi kablosuz ses deneyimini istiyorsanız, Sony'nin LDAC özelliğini destekleyen kulaklıklara ihtiyacınız olacak. Bu, Sony tarafından geliştirilen ve standart kodeklerin bant genişliğinin üç katını sunan bir ses kodekidir. LDAC ile, 24 bit / 96 kHz'e kadar Hi-Res ses dinleyebilirsiniz. Kabloludan daha iyi olmasa da, çoğu insan farkı ayırt etmiyor.

Bu özelliği destekleyen en iyi seçeneklerden biri Sony WH1000XM3 kulaklıklardır. Alexa'yı destekliyor, böylece ev aletlerinizi kontrol edebiliyorsunuz, 30 saatlik pil ömrüne sahip olabiliyorsunuz ve hızlı şarjınız oluyor.

OnePlus Bullets Wireless 2

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Uygun fiyata mükemmel performans istiyorsanız, OnePlus Bullets Wireless 2'den başkasına bakmayın. 99 $ karşılığında Qualcomm aptX HD'yi destekleyen bir çift Bluetooth 5 kulaklık sahibi olursunuz. Kulakiçi kulaklıklar için oldukça inanılmaz olan 14 saatlik müzik süresi sunuyorlar.

Jaybird Tarah

Hareket halindeyken müzik dinlemek isteyenler için Jaybird Tarah var. Bu üründe benzersiz olan şey Cihazımı Bul ve Bağlı Cihaz Ayrıntıları gibi özelliklerin yanı sıra hızlı eşleşme işlevini desteklemesidir.

Cihazımı Bul özelliği eğer Jaybird Tarah kablosuz kulaklığınız kaybederseniz kolayca bulabileceğiniz anlamına gelir. Cihaz Ayrıntıları kısmında ise ayrıntılı pil bilgilerini görebilirsiniz.

Galaxy Buds

Samsung tarafından geliştirilen orijinal bir çözüm arıyorsanız Galaxy Buds'tan başkasına bakmayın. Bunlar AKG tarafından tasarlanmış kablosuz kulaklıklardır. 6 saatlik pil ömürleri var. PowerShare sayesinde Galaxy Note 10+ ile Galaxy Buds'ı şarj edebilir ve şarj ederken kullanabilirsiniz. Yani hiçbir senaryoda müziksiz olmazsınız. Galaxy Wearable uygulaması ile cihazı daha da kişiselleştirebilirsiniz.

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