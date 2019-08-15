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Teknolojideki gelişmeler sayesinde, AR telefonlarımızda daha kullanışlı hale geldi. Galaxy Note 10 ve Note 10+'ın gelişiyle Samsung yeni cihazlarına oldukça şık AR özellikleri eklemeye karar verdi. Bunlardan biri, videolarınızı şenlendirecek bir özellik olan yeni AR Doodle modudur.

Galaxy Note 10'un AR Doodle on Özelliği Nasıl Kullanılır?

AR Doodle etrafınızdaki nesnelerin üstüne çizim yapmanıza olanak sağlar. Ağaçlar, kuşlar yaratabilir veya adınızı yazabilirsiniz. Bu nesneler daha sonra gerçekte varmış gibi videoya alınabilir. AR Doodle ile yapabilecekleriniz sınırsızdır. Siz ve arkadaşlarınız için kişiselleştirilmiş çıkartmalar bile oluşturabilirsiniz. Bu araçlarla, videolarınızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz.

AR Doodle Moduna Erişim: Yöntem 1

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Yeni AR Doodle özelliğini kullanmanın en kolay yolu, Note 10'daki Kamera uygulamasındaki Video sekmesine geçmektir. Sağ üst köşede AR Doodle için yeni bir simge var – başlamak için buna dokunun.

AR Doodle Moduna Erişim: Yöntem 2

AR Doodle'ı kullanmanın ikinci yolu biraz gizlidir ama öncekinden daha hızlı gelebilir. S Pen'i çıkarın ve AR Doodle'ı bulmak için S Pen menüsünün en altına gidin. Video sekmesinde AR Doodle modunu açmak üzere seçin.

AR Doodle Nasıl Kullanılır?

AR Doodle moduna ulaşmak için ilk yöntemi kullandıysanız, iki seçenek göreceksiniz: "Yüz" ve "Her Yer".

Adından da anlaşılacağı gibi, "Yüz", Galaxy Note 10'un tanımladığı bir yüzün etrafındaki kutunun içini çizmenize izin verir. Bu karalamalar yüze sabitlenir ve nereye giderseniz gidin izler (yüz vizörün içinde olduğu sürece).

"Her yer" modu, sadece kafanın çevresini değil tüm çevreyi çizmeni sağlar. Önce telefonu sola ve sağa hareket ettirmeniz gerekir; böylece kamera ortamınızı tarayabilir. Daha sonra, istediğiniz yere çizim yapabilirsiniz. Burada, etrafında dolaşabileceğiniz ve farklı açılardan gözlemleyebileceğiniz 3B nesneler oluşturabilirsiniz.

Yöntem 2'yi kullandıysanız, yalnızca AR Doodle'ın Yüz moduna erişebileceksiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra, ekranın altında (kayıt simgesinin hemen üstünde) bir araç listesi sunulur. Bu araçlar, ekranın üzerine çizmek için "kalem" ucu ve rengini kontrol etmenizi sağlar. Nesneleri, çizgileri, metinleri veya aklınızın hayal edebileceği her şeyi oluşturmak için bu araçları kullanın.

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