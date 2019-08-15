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Samsung Galaxy A20, Galaxy A30 ve A50 gibi üyelerden oluşan Galaxy A serisi, birçok kişiselleştirme özelliği ile doludur. Renkli temaların ve daha fazla özelliğin yanı sıra bu telefonlar aynı zamanda gelen aramaları kaydetme olanağı da sunar – bu fiyat aralığındaki diğer telefonlarda eksik olan şaşırtıcı bir özelliktir. Yakın zamanda Galaxy A20, A30 veya A50 modelini aldıysanız ve telefon çağrılarınızı kaydetmekle ilgileniyorsanız bu rehberimizi izleyin.

Samsung Galaxy A50, A30 ve A20'de Görüşmeleri Kaydetmek

Samsung'un Galaxy A20, Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinde çağrı kaydetme oldukça kolay bir işlem. Bu seçenek doğrudan Telefon uygulamasına eklenir, böylece herhangi bir üçüncü taraf uygulamayı kullanmanıza gerek kalmaz.

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Adım 1: İlk önce Galaxy A20, A30 veya A50'nizde bir arama yapın veya çağrı alın.

Adım 2: Çağrı ekranında, sağ üst köşedeki 3 noktalı menü düğmesine dokunun ve Kaydet düğmesine basın.

Bir aramayı ilk kaydetmeye çalıştığınızda, aramaları kaydetme şart ve koşullarını kabul etmeniz gerekecektir. Bunu kaydedin, arama kaydı otomatik olarak başlayacaktır.

Çağrıları manuel olarak Galaxy A50, A30 veya A20 telefonunuzda kaydetmek için yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. İsterseniz, tüm telefonlar aramalarını otomatik olarak da kaydedebilirsiniz. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Galaxy A50, A30 veya A20 telefonunuzdaki Telefon uygulamasını açın. Sağ üst köşede, 3 noktalı menü düğmesine dokunun ve Ayarlar'a gidin.

Adım 2: Aramaları Kaydet seçeneğinden, Aramaları otomatik kaydet seçeneğini etkinleştirin.

Adım 3: Otomatik çağrı kaydetme özelliğinin tüm arayanlardan, seçilen arayanlardan veya yalnızca kaydedilmemiş numaralardan yapılan aramaları kaydetme seçeneğini bulunur.

Galaxy A serisi telefonunuza kaydedilen tüm çağrılar, dahili depolamadaki "Çağrı/Call" klasörüne kaydedilir.

Galaxy A50, A30 veya A20 telefonundaki çağrıları kaydetmeye çalışırken herhangi bir sorunla mı karşılaştınız? Bize yorum bırakın, yardımcı olalım.

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