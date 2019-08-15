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Birkaç ay bekledikten sonra WhatsApp nihayet Android istemcisine yerel bir parmak izi kilitleme özelliği eklemeyi başardı. Şirket, bir süre önce iOS istemcisine Touch ID / Face ID desteği ile benzer bir özellik sunmuştu. Android için, bu özellik hala beta sürümde olsa da yakında herkes için kullanıma açık hale getirilmeli.

WhatsApp'ta Parmak İzi Kilidini Etkinleştirmek

WhatsApp'taki parmak izi kilidinin kullanımı oldukça basittir. Lakin özellik birçok özelleştirme seçeneğinden yoksundur. Yani WhatsApp'ı Şifre / PIN kullanarak veya parmak izi kilidi yerine yüz kilidi kullanarak kilitleyememek şu an için mümkün değildir. Bununla birlikte, WhatsApp önümüzdeki birkaç ay içinde bu özellikleri Android uygulamasına eklemeye başlayacak.

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Aşağıdaki adımları izlemeden önce, en son WhatsApp Android beta sürümünü kullandığınızdan emin olun. APK'yi ilgili sitelerden yükleyebilirsiniz.

WhatsApp'ta Parmak İzi Kilidini Açma

Adım 1: WhatsApp'ı açın, sağ üstteki 3 noktalı menü düğmesine dokunun ve Ayarlar'ı seçin. Oradan, Hesap -> Gizlilik'i seçin. En alta gidin ve Parmak İzi kilidi öğesine dokunun.

Adım 2: Parmak İzi Kilidi geçişini etkinleştirin. Şimdi özellikle ilgili bazı temel özelleştirme seçeneklerini göreceksiniz. WhatsApp'ın kendisini otomatik olarak kilitlemesi gereken süreyi ve WhatsApp bildirim içeriğinin gizlenip gizlenmemesi bunlar arasındadır.

WhatsApp'taki parmak izi kilidiyle ilgili sorunlardan biri sohbetlerinizin ve ekrandaki içeriğin Son Uygulamalar menüsünde önizlemesinin gösterilmesidir. WhatsApp'ın kilidini açtıktan sonra Son Uygulamalar menüsünü açın ve burada WhatsApp önizlemesinde tüm sohbetlerinizi veya açık olan o anki sohbeti okuyabiliyorsunuz. Bu, kesinlikle şirketin yakın zamanda çözmesi gereken bir problem.

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