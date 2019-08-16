REKLAMLAR



Galaxy Note 10 hali hazırda harika bir aksesuar olan S Pen ile birlikte geliyor. Ancak telefonunuzu güvende tutmuyor, pilinizi doldurmuyor ya da müzik dinleme keyfinizi artırmıyor. Bunun için farklı aksesuarlar var. İşte en iyi Samsung Galaxy Note 10 aksesuarları.

En İyi Samsung Galaxy Note 10 Aksesuarları

En Gelişmiş Kılıf

Samsung S-View Flip Kapak

Samsung S-View Flip Cover'ın bu yılki tasarımı özellikle eşsiz. Yine folio yapıda ancak bu kez sağ kenar şeffaf. Böylece aramaları anında yanıtlayabiliyor, müziğinizi kontrol edebiliyor veya bir bakışta saat ve diğer bildirimleri görebiliyorsunuz. Amazon'da 50 dolar.

Kablosuz Şarj

Samsung Kablosuz Şarj Standı 15W

Yeni Note 10'unuz için mutlaka en iyi kablosuz şarj hızını istiyorsanız, Samsung'un kendi 15W kablosuz şarj standı en iyisidir. Ucuz değildir ama bu küçük standın içinde çok fazla teknoloji var. Telefonunuzu dikey veya yatay olarak şarj edin, telefonunuzu fan yardımıyla soğutun ve fan hızını ve LED gücünü değiştirin. Amazonda'da 80 dolar.

Anker PowerWave 15

Anker'ın PowerWave 15 kablosuz şarj çözümü sorunsuz ve uygun fiyatlıdır. Kaymaz bir yüzeye sahiptir, böylece Note 10'u asla düşürmez. Amazon'da 36 dolardır.

REKLAMLAR



Note 10 Araç Tutacağı

iOttie Easy One Touch 4

iOttie Easy One Touch 4 Note 10'u arabaya monte etmek için en iyi araç. Bu araç aslında tüm telefonlarla kullanılabiliyor. Her zaman dayanıklı ve güvenilir olmasıyla bilinmektedir. Amazon'da 25 dolar.

Yedek Batarya

Anker PowerCore Speed 20000 PD

Anker'in PowerCore batarya paketleri, cihazlarınızı hareket halindeyken şarj etmek için mevcut en iyi ürünler arasındadır. Bu pakette, 24W çıkışa sahip 20000 mAh batarya bulunur. Bol bol seyahat edenler için mükemmel. Amazon'da 100 ABD Doları.

En İyi Ekran Koruyucu:

Whitestone Dome Glass

Akıllı telefon ekranını korumak söz konusu olduğunda, Whitestone Dome Glass en premium seçenektir. Paketin içinde kurulum sırasında yardımcı olan bir telefon tutucu ve UV ışık gelir. Sivri kenarları yoktu ve görüntüyü bozmaz. Amazon'da 50 Dolar.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum