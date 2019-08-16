Google Haritalar'ın LiveView (AR) Özelliğini Kullanmak

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Google Haritalar artık Live View adında yeni bir özellik sunuyor. Google Haritalar'ın Canlı Görünüm özelliği gerçek dünyadaki sanal tabelaları ve yönlendirmeleri görüntülemek için artırılmış gerçeklik (AR) kullanıyor. Budan A'dan B'ye kaybolmadan gitmenizi kolaylaştırıyor.

Canlı Görünüm ya da Live View, önce Google IO 2018'de duyuruldu. Önce kapalı betada test edildi. Şimdiyse artık tüm akıllı telefonlarda kullanıma sunuluyor.

Google Maps Live View Nasıl Kullanılır?

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Özellik yalnızca ARCore ve ARKit destekli Android ve iOS cihazlarda çalışıyor. Bu da tüm yeni telefonlar demek. Eski telefonlar için kontrol etmeniz gerekebilir. Etrafınızdaki dünyaya baktığınızda sanal tabelalar ve işaretler göreceksiniz. Telefonunuzu havaya tuttuğunuzda Google size gitmek istediğiniz yere ulaşmak için işaretler gösterecek. Böylece kaybolmanız neredeyse imkansızlaşıyor.

Güncellemeyi yükledikten sonra Google Haritalar'ı açın. Gitmek istediğiniz yeri yazın ve mavi renkli Yönler / Directions simgesine dokunun. Ardından yürümek istediğinizi belirtin. Telefonunuz AR destekliyorsa AR'ı Başlat ikonunu görmelisiniz. LiveView ardından başlatılacak.

İndir: Android için Google Haritalar | iOS

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