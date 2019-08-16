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Google Keep'in link / bağlantı önizleme özelliği yer yer oldukça can sıkıcı olabilir. Notunuza yapıştırdığınızda URL'nin genişletilmiş bir sürümü gösterilir. Ancak bu çok yer kaplar ve bazen tüm ekranı işgal edebilir. Link önizlemesini devre dışı bırakmak üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Google Keep'te Link Önizlemesini Kapatmak

Belkide gönderdiğiniz bağlantıdaki resmin gösterilmesini istemiyorsunuz. Örneğin, bu resim sürpriz bir doğum günü hediyesi ile ilgili olabilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için aşağıdaki adımlara yer verdik:

Adım 1 – Google Keep'i güncelleyin

Öncelikle, Android veya iPhone için Google Keep'in son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun. Bağlantı önizlemesini kapatma yeteneği yeni bir özellik değil ancak aynı talimatları uyguladığınızdan emin olmak istiyoruz. Google Keep'in güncellenmeye ihtiyacı varsa, telefonunuzdan aşağıdaki bağlantılardan birine gidin ve "Güncelle"ye dokunun.

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Google Keep'i Yükleyin veya Güncelleyin: Android (ücretsiz) | iOS (ücretsiz)

Adım 2 – Bağlantı Önizlemelerini Devre Dışı Bırakma

Google Keep uygulamasını açın. Sol üst köşedeki hamburger düğmesine basın. Menü açıldığında, aşağı kaydırın ve "Ayarlar" düğmesini seçin. Oradan aşağı kaydırın ve "Zengin bağlantı önizlemelerini görüntüle" seçeneğini kapatın. Bu, bağlantı önizlemelerinin gösterilmesini durduracaktır. Artık yeni bir bağlantı gönderdiğinizde önizlemesi görüntülenmez.

Adım 3 – Bazı Bağlantıların Önizlemesini Kapatma

Yukarıdaki seçeneği devre dışı bırakmak bağlantı önizlemelerini mevcut tüm notlarınızdan kaldırır. Ancak, bireysel notlardaki önizlemelerden kurtulmak istiyorsanız, başka bir yol daha var.

Kaldırmak istediğiniz bağlantı önizlemesinin bulunduğu bir nota dokunun. En alttaki link önizleme kutusuna gidin. Sağındaki üç noktaya dokunun, ardından URL'yi kopyalama veya önizlemeyi kaldırma seçeneği sunan bir açılır pencere görünecektir. "Kaldır" düğmesine dokunun, bağlantı önizlemesi şimdi silinecektir.

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