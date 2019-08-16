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Herkesin arada sırada yanlış butonlara basabiliyor ve farkında olmadan istenmeyen komutlar verebiliyor. Google Keep'teki notunuzu yanlışlıkla silmişseniz bunu geri getirebilirsiniz. Google notlarınızı geri almanın yolunu oldukça basit tutmuştur.

Google Keep'te Silinen Notları Geri Getirmek

Keep'inizi düzenli tutmak için zaman zaman bazı notları silmeniz gerekir. Neyse ki, silinen notları kolayca kurtarmak mümkün. Notlarınızı silerken fazla endişelenmenize gerek yoktur. Çünkü yedi günlük bir süre içinde herhangi bir notu geri alabilirsiniz.

Adım 1 – Silinmiş Notlarınızı Bulun

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Öncelikle, Google Keep uygulamanızın güncel olduğundan emin olun. Android veya iPhone'da olduğunuza bağlı olarak güncellemek için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanın.

Google Keep'i Güncelle: Android | iOS

Şimdi Google Keep uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki hamburger düğmesine basın. Ek menü açılacaktır. Aşağı kaydırın ve "Çöp Kutusu" düğmesine dokunun. Burada, silinen tüm notlarınızı son yedi gün için bulacaksınız. Yedi gün sonra notlarınız kalıcı olarak silinecek.

Adım 2 – Silinen Notunuzu Kurtarın

"Çöp Kutusu" ekranında, geri yüklemek istediğiniz nota dokunun. Sol altta, üç noktaya hafifçe dokunun. Bunu yaptığınızda, iki seçenekli bir açılır pencere belirecek: "Geri Yükle" ve "Sonsuza Kadar Sil".

"Geri yükle" düğmesine dokunun. Şimdi, ana ekrana döndüğünüzde, silinmemiş notunuzu bulacaksınız. Artık Google Keep notlarınızı silmekten korkmayın.

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