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Huawei P30 ve P30 Pro'da nasıl ekran görüntüsü alınır merak ediyorsanız size bunu yapmanın tüm yollarını göstermek için buradayız.
Huawei P30/P30 Pro'da Ekran Görüntüsü Almak
TÜM EKRANIN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETMEK
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- Tuş kombosuyla ekran görüntüsü almak: Tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için Güç düğmesini ve Ses kısma düğmesini aynı anda basılı tutun.
- Kısayol butonunu kullanmak: Durum çubuğundan aşağı kaydırın ve kısayol panelini açın, ekran görüntüsünü almak için ilgili ögeye dokunun.
- Ekrana art arda dokunmak: Ekranın tamamını kaydetmek için parmağınızın dış eklemiyle ekrana hızlıca art arda hafifçe vurun.
KISMİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK
- Kaydetmek istediğiniz görüntünün çevresini parmağınızın dış eklemiyle çizin. Çizginin ekrandan ayrılmamasını sağlayın. Çizilen alanın görüntüsü alın.
- Ekranın üstündeki ikonlarla yakalanan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
- Ekran görüntüsünü aldıktan sonra, ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü varsayılan olarak Galeri'ye kaydedilir.
KAYAR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK
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- Ekrana bir kez parmağın dış eklemiyle vurun ve mavi bir nokta görünene kadar basılı tutun.
- Ekranda "S" harfi çizin.
- Ekranınız otomatik olarak sayfanın altına inecek ve tüm sayfanın ekran görüntüsünü alacaktır.
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