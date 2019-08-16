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Huawei P30 ve P30 Pro'da nasıl ekran görüntüsü alınır merak ediyorsanız size bunu yapmanın tüm yollarını göstermek için buradayız.

Huawei P30/P30 Pro'da Ekran Görüntüsü Almak

TÜM EKRANIN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETMEK

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Tuş kombosuyla ekran görüntüsü almak: Tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için Güç düğmesini ve Ses kısma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için Güç düğmesini ve Ses kısma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kısayol butonunu kullanmak: Durum çubuğundan aşağı kaydırın ve kısayol panelini açın, ekran görüntüsünü almak için ilgili ögeye dokunun.

Durum çubuğundan aşağı kaydırın ve kısayol panelini açın, ekran görüntüsünü almak için ilgili ögeye dokunun. Ekrana art arda dokunmak: Ekranın tamamını kaydetmek için parmağınızın dış eklemiyle ekrana hızlıca art arda hafifçe vurun.

KISMİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK

Kaydetmek istediğiniz görüntünün çevresini parmağınızın dış eklemiyle çizin. Çizginin ekrandan ayrılmamasını sağlayın. Çizilen alanın görüntüsü alın.

Ekranın üstündeki ikonlarla yakalanan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.

Ekran görüntüsünü aldıktan sonra, ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü varsayılan olarak Galeri'ye kaydedilir.

KAYAR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK

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Ekrana bir kez parmağın dış eklemiyle vurun ve mavi bir nokta görünene kadar basılı tutun.

Ekranda "S" harfi çizin.

Ekranınız otomatik olarak sayfanın altına inecek ve tüm sayfanın ekran görüntüsünü alacaktır.

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