Huawei P30/P30 Pro'da Ekran Görüntüsü Almak

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Huawei P30/P30 Pro'da Ekran Görüntüsü Almak

Huawei P30 ve P30 Pro'da nasıl ekran görüntüsü alınır merak ediyorsanız size bunu yapmanın tüm yollarını göstermek için buradayız.

Huawei P30/P30 Pro'da Ekran Görüntüsü Almak

TÜM EKRANIN GÖRÜNTÜSÜNÜ KAYDETMEK

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  • Tuş kombosuyla ekran görüntüsü almak: Tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için Güç düğmesini ve Ses kısma düğmesini aynı anda basılı tutun.
  • Kısayol butonunu kullanmak: Durum çubuğundan aşağı kaydırın ve kısayol panelini açın, ekran görüntüsünü almak için ilgili ögeye dokunun.
  • Ekrana art arda dokunmak: Ekranın tamamını kaydetmek için parmağınızın dış eklemiyle ekrana hızlıca art arda hafifçe vurun.

KISMİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK

  • Kaydetmek istediğiniz görüntünün çevresini parmağınızın dış eklemiyle çizin. Çizginin ekrandan ayrılmamasını sağlayın. Çizilen alanın görüntüsü alın.
  • Ekranın üstündeki ikonlarla yakalanan alanın biçimini değiştirebilirsiniz.
  • Ekran görüntüsünü aldıktan sonra, ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya paylaşabilirsiniz. Ekran görüntüsü varsayılan olarak Galeri'ye kaydedilir.

KAYAR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMAK

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  • Ekrana bir kez parmağın dış eklemiyle vurun ve mavi bir nokta görünene kadar basılı tutun.
  • Ekranda "S" harfi çizin.
  • Ekranınız otomatik olarak sayfanın altına inecek ve tüm sayfanın ekran görüntüsünü alacaktır.

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