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Eğer Shazam'dan sıkıldıysanız ve ondan tamamen kurtulmak istiyorsanız Shazam hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. Belki de Shazam'a daha iyi alternatifler buldunuz. Sebep ne olursa olsun Shazam hesabını kolayca devre dışı bırakmak mümkün. Bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Shazam Hesabı Nasıl Silinir?

Shazam hesabınızı devre dışı bırakmak için Android veya iOS cihazınızdaki Shazam uygulamasını kullanabilir veya Shazam web sitesini ziyaret edebilirsiniz Aşağıda adımlar gösterilecek:

Shazam Hesabını Bilgisayardan Devre Dışı Bırak

Not: Hesabınızı PC'den silmeden önce tüm cihazlardan çıkış yaptığınızdan emin olun.

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PC / Mac'inizdeki herhangi bir tarayıcıyı açın ve Shazam Yardım sayfasına gidin. Şimdi aşağı kaydırın ve HESABINIZI BURADAN SİLİN'e tıklayın. Yeni bir sayfa açılacak, hesap oluştururken kullandığınız yöntemle (Facebook veya e-postanız) giriş yapın. Biz e-posta ile hesap oluşturduğumuz için e-posta ile giriş yaptık. Hesabı Facebook ile oluşturduysanız, Facebook ile devam edebilirsiniz. E-postanızı girer girmez, kayıtlı e-posta adresinize bir onay mesajı gelecek. Onaylamak için e-postanıza gidin ve Shazam bağlantısına tıklayın. Bundan sonra, yeni bir sayfa açılacak. Aşağı kaydırın ve Hesabınızı Silin butonuna tıklayın.

Bundan sonra, hesabınız Shazam tarafından belirtildiği gibi 30 gün içinde silinecek.

Shazam Hesabını Mobil Uygulamadan Silmek

Shazam uygulamasındaki hesabınızı hem Android hem de iOS cihazlarından silebilirsiniz. Adımlar her iki platformda da benzer.

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Cihazınızdaki Shazam uygulamasını açın ve Kütüphane'ye dokunun veya ana ekranda sağa kaydırın. Sol üst köşedeki profil veya ayarlar simgesine bir daha dokunun. Şimdi aşağı kaydırın ve DESTEK kısmının altındaki Hakkında üzerine dokunun. Bir sonraki sayfada, Hesabı Sil üzerine dokunun. Şimdi önceki yönteme benzer şekilde hesabınızı doğrulamak için giriş yapmanız istenecektir. Hesabınız doğrulandıktan sonra Shazam hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği gelir. Ekranın altındaki Hesabınızı Sil üzerine dokunun.

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