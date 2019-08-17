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Kontroller için dokunmatik ekran emülasyonu oldukça iyi, ancak Sega oyunların çoğu için kontrolör desteği ekledi, bu yüzden Android için bir Bluetooth kontrolörünüz varsa, gitmeniz iyi. Büyüyen Sega Forever markalı koleksiyonunda 20'den fazla oyun olmasına rağmen, bunlar en iyinin en iyisidir.

Android / iOS İçin En İyi Sega Forever Oyunları

Sonic The Hedgehog Classic

Sega'nın çıkış oyunlarından Sonic the Hedgehog mutlak bir klasik. Bu yüksek hızlı platform oyunu, Sonic'in ilk video oyunuydu ve hala, bunca yıl sonra oynaması oldukça keyifli.

Sonic The Hedgehog 2 Classic

Sonic the Hedgehog 2, tüm zamanların en çok satan Sega oyunlarından biridir – ve iyi bir sebepten dolayı. Bu oyun Genesis oyunları arasında klasikti.

Sonic CD Classic

Hikayede Sonic'in zaman içinde ileri ve geri yolculuk etmesini sağlayan Time Stone'ları buluyoruz. Bu yeni macerada şimdi Dr. Eggman / Robotnik ile savaşıyoruz.

Sonic 4 Episode 2

Sonic 4, Sega'nın Google Play Store'da yayınladığı ilk resmi Sonic the Hedgehog oyunlarından biriydi. Ayrıca ilk 3D oyunlarından biridir.

Ristar Classic

Muhtemelen, Ristar zamanlarını kaçırmış olabilirsiniz. Ancak şimdi bunu telafi edebilirsiniz.

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Comix Zone Classic

Bu oyun saf '90'ların nostaljisidir. Comix Zone çizgi roman sayfalarına kapak oldu. Sega Genesis'in ilk yayınlanan beat-em-up oyunudur.

Kid Chameleon Classic

Tam bir klasik. Casey karakterini siz de çok seveceksiniz.

Streets of Rage 1 and 2 Classic

Rage Streets, 90'lı yıllarda bizleri beat-em-up türü ile tanıştırdı. Klasik seveler için kaçırılmaması gerek.

The Revenge of Shinobi Classic

Bu, Sega Genesis için piyasaya sürülen ilk Shinobi oyunuydu ve daha önce hiç Shinobi oyunu oynamadıysanız işte şansınız!

Crazy Taxi Classic

Bu ikonik bir klasik diyebileceğiniz Dreamcast oyunlarından biridir. Crazy Taxi'de sokak yasalarına saygısı olmayan olan kaba bir taksi şoförünü oynuyorsunuz.

Beyond Oasis Classic

Bu aksiyon RPG'de, devasa kaya canavarlarına ve ejderhalara karşı savaşıyorsunuz. Canavarlar, zombiler, sihirbazlar ve destansı patron savaşları var. Prens Ali olarak oynuyorsun.

Super Monkey Ball: Sakura Edition Classic

Eğlenceli olamayacak kadar gevşek ve aptal görünen çılgın oyunlardan biridir. Başlangıçta bir arcade oyunu olarak piyasaya sürülen Super Monkey Ball, 2000'li yılların başlarında konsol ve el cihazları için piyasaya sürüldü.

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