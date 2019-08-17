Galaxy Note 10 Çentiğini Gizlemek İçin Duvar Kağıtları

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İnsanlar Note 10'da ekran çentiğini gizlemek için duvar kağıtları oluşturmaya çoktan başladılar. Şimdiye kadar The Incredibles ve Big Hero 6 filmlerinin karakterleri de dahil olmak üzere Galaxy S10 için çeşitli duvar kağıtları görmüştük. Bunları hayranlar oluşturuyor. Kamera merceğini tamamen örtüyorlar. Şimdi Note 10 versiyonlarına göz atma zamanı. İşte en iyiler.

1. Solar eclipse (Wallpaper'ı İndir)

Burada ay dünya ile güneş arasından geçerken selfie kamerasını örtüyor.

2. Helen Parr, The Incredibles (Wallpaper'ı İndir)

Elastigirl'in esnek süper güçleri ekranınızdaki selfie kamera deliğinin tamamını örtmesini sağlıyor.

3. Big Hero 6 (Wallpaper'ı İndir)

Baymax büyük ve görmezden gelmesi zor olabilir. Ancak Note 10 kamera deliğini ortadan kaldırmak için de oldukça iyi.

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4. Homer Simpson (Wallpaper'ı İndir)

Homer Simpson en favori donutunu kullanarak ön kameranızı gizliyor.

Pac-Man tüm hayaletleri yemek üzere yoksa hayaletleri onu mu?

6. Space child (Wallpaper'ı İndir)

Bir uzay çocuğu tüy ve mürekkep kullanarak evreni boyuyor

7. Blake Lively (Wallpaper'ı İndir)



Gossip Girl dizisinin yıldızı göz bebeği ile Note 10'un ön kamerasını ortadan kaldırıyor.

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