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Yeni Google Asistan özelliği ile aile üyelerinize, günün saatine veya bulundukları yere göre bir şeyler yapmalarını hatırlatabilirsiniz. Örneğin çocuklarınızı cumartesi öğleden sonra odalarını temizlemeleri için dürtebilirsiniz veya eşinize marketten bir şeyler almasını hatırlatabilirsiniz. Tüm ayarlar yapıldıktan sonra, telefonları ayarlanan zamanda öter ve mesajınız iletilir. Tüm bunların gerçekleşmesi için tek yapmanız gereken "Hey Google" demeniz ve mesajınızı dikte etmenizdir.

Google Asistan ile Aile Üyelerine Hatırlatıcı Göndermek

Google Kişilerinize Aile Üyelerini Ekleme

Google Rehber açıkken, bir kişi eklemeye başlamak için büyük + düğmesine basın. Telefonda, bu düğme sağ alt köşede olacaktır. Bir bilgisayarda ise "Kişi oluştur" ile sol üstte görünür. Ardından, "Kişi oluştur" ekranından ailenizin bilgilerini girin. Gmail / Google hesaplarını "E-posta" alanına yazdıktan sonra "Kaydet" i tıklayın.

Google Play Aile Grubuna Üye Ekleme

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Şimdi Google Play Aile Grubunuza aile üyeleri eklemeniz gerekecek. Bunu yapmak Android cihazınızdaki Play Store uygulamasını açın, sol üst köşedeki hamburger menüsü düğmesine dokunun ve "Hesap" ı seçin, ardından Aile sekmesini seçin ve "Yönet" i tıklayın. Buradan aile üyenizi seçin.

Ailenizin Google Asistan'ı Kurmasını Sağlayın

Şimdi, aile üyenizin telefonunda Google Asistan'ın bulunduğundan emin olmanız gerekiyor – onlara hatırlatıcıları gönderecek olan uygulama bu. Kişi Android'de ise, Google Asistan büyük olasılıkla telefonunda vardır. Ancak, değilse veya kişi bir iPhone kullanıyorsa, Google Asistan'ı ücretsiz olarak yükleyebilir.

Google Asistanı Yükle: Android (ücretsiz) | iPhone (ücretsiz)

Ailenizdeki kişilerin Google Assistant uygulamasının bildirim göndermesine ve cihazlarının konumlarına erişmesine izin verdiklerinden emin olun. Böylece konum tabanlı hatırlatıcılar alabilirler. Örneğin, markete yaklaştıklarında hatırlatıcı almaları gibi.

Aile Üyelerine Hatırlatıcı Gönderin

Şimdi özelliği denemek için hazırsınız! Telefonunuzdaki Google Asistan'ı açın ve aile bireyinin adını ve hatırlaması gereken şeyi söyleyen bir cümle kurun. Sonunu "hatırlat" ile bitirmeye çalışabilirsiniz.

Asistan daha sonra ne zaman veya nerede hatırlatılmasını istediğinizi soracaktır. Bu bir zaman ya da yer olabilir. "Erguvan Sokağı'ndaki markete girdiğinde" diyerek konum bazlı hatırlatıcı oluşturmuş olursunuz. Saat bilgisi de verebilirsiniz.

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