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iPhone'da Messenger'ın çalışmaması sorununu ele aldık. Uygulamanın çökmesi, mesaj gönderememek veya alamamak ya da geçici donmalar bunlar arasında. Çözümlere geçelim.

iPhone'da Messenger'ın Çalışmaması Sorunu

iOS GÜNCELLEME

iOS pürüzsüz bir mobil işletim sistemidir ve çoğunlukla kusursuz çalışır. Ancak, hatasız değildir, bu yüzden en son sürüme güncellemek genelde iyi bir fikirdir. Apple, işletim sisteminizi güncellemenizi kolaylaştırır. Ayarlar'ı açın ve Yazılım Güncelleme'nin altındaki Genel üzerine dokunun.

ARKA PLAN UYGULAMALARINI KAPATIN

iPhone'unuzun markasına ve modeline ve arka planda açtığınız uygulama sayısına bağlı olarak, iPhone'unuzda hafıza sorunu olabilir. Başka bir açık uygulamayı desteklemek için yeterli RAM kalmamış olabilir. Özellikle oldukça fazla kaynak tükettiği bilinen Messenger söz konusu olduğunda. Bazı kaynakları boşaltmak için diğer tüm uygulamaları kapatın ve Messenger'ı tekrar kullanmayı deneyin.

MESSENGER'I BAŞTAN BAŞLATIN

Bu basit numara bazen yardımcı olabilir. iPhone'larda önbelleği veya verileri temizlemenin bir yolu olmadığı için (Android'in aksine) uygulamayı kapatıp yeniden başlatmak tek yoldur. iPhone'unuzun fiziksel bir giriş düğmesi varsa, tüm açık uygulamaları görüntülemek için iki kez basın. Kapatmak için uygulama kartını kaydırın. Daha yeni iPhone'larda ise ekranın altından yukarı kaydırın.

iPHONE'U BAŞTAN BAŞLATIN

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iPhone'unuzu yeniden başlatmanın iki yolu vardır. Bunlardan bir tanesi, 'kapatmak için kaydırın' seçeneğini görene kadar kilit / güç düğmesine basılı tutmaktır. İkinci yol cihazı yeniden başlatmaya zorlamaktır. Yine, home düğmeli eski bir model kullanıyorsanız, güç ve ana düğmeye birlikte basın ve ekranda Apple logosu yanıp sönene kadar bekleyin. 10 saniyeye kadar sürebilir.

Daha yeni iPhone'larda ses artırmaya bir kez basın, kısmaya bir kez basın ve son olarak güç tuşunu basılı tutun.

DOWN DETECTOR

Sadece aşağıdaki linke tıklayın ve sayfayı kontrol edin. Messenger şu anda kapalıysa size söyleyecek. İsterseniz Türkiye'ye göre filtre bile uygulayabilirsiniz. Ayrıca Messenger'ın geçmişte yaşadığı çökmelerin bir listesini de sunar.

Down Detector

ÇIKIŞ YAPIN VE TEKRAR GİRİN

Uygulamada, sağ alt kısımdaki menü simgesine tıklayın ve açılır menüyü görmek için Ayarlar'a dokunun. Burada Ayarlar'ı seçin. Güvenlik başlığı altında Güvenlik ve giriş üzerine dokunun.

Artık Facebook ve Messenger'a giriş yaptığınız tüm yerlerin bir listesini göreceksiniz. Messenger girişinin yanındaki Oturumu Kapat seçeneğini seçmek için sağdaki menü simgesine dokunun.

MESSENGER'I BAŞTAN KURUN

Uygulamayı kaldırmak için simgesine basılı tuutn ve küçük 'x' simgesine basın. App Store'a gidin ve Messenger'ı tekrar indirin. Yeniden oturum açmanız gerekeceğini unutmayın. Messenger'ı yeniden yüklemek, bilinen hataları gidermeye de yardımcı olan en son sürüme günceller.

AĞ AYARLARINI SIFIRLAMA

Ayarlar'ı açın ve Genel altında Sıfırla üzerine dokunun.

Buradan Ağ Ayarlarını Sıfırla üzerine dokunun ve istenirse şifreyi girin. Wi-Fi şifrenizi tekrar girin ve tekrar düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için Messenger'ı başlatın.

MESSENGER LITE

Messenger Lite, hemen hemen aynı deneyimi sağlar, ancak daha küçük kaynak tüketir. Normal sürüm çalışmıyorsa Lite'ı deneyin.

Messenger Lite İndir

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