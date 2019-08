REKLAMLAR



Neredeyse tüm telefonlar Google Fotoğraflar ile önceden yüklenmiş olarak geliyor. Google Fotoğraflar, bu videoları herhangi bir mobil kullanıcıyla paylaşmanıza olanak tanıyan HD videoları bulutta saklayacak ücretsiz bir otomatik yedekleme özelliğine sahiptir. Google Fotoğraflar yalnızca Android ve iOS'ta çalışmaz, aynı zamanda harika bir web istemcisidir, böylece videolarınızı herhangi bir platformda görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Android'den iPhone'a Yüksek Kalite Video Göndermek

Google Fotoğraflar'ı Yapılandırın

Google Fotoğraflar'ı daha önce kullanmadıysanız, oturum açmanız gerekir. Google Fotoğraflar uygulamasını açın; birincil Google hesabınız açılır. Değilse, e-postayı birincil hesabınızla değiştirin. "Yedekle ve senkronizasyon" öğesinin açık olduğundan emin olduktan sonra "İleri" ye basın. Artık yedekleme ayarlarınızı seçebileceğiniz bir ekran açılacak. Seçenekler "Orijinal" veya "Yüksek Kalite" dir.

Daha önce Google Fotoğraflar'da oturum açtıysanız "Yedekle ve senkronize et" özelliğini açmanız gerekirse, şu talimatları izleyin: Ana ekranda, uygulamanın sol üst köşesindeki üç satıra basın. Menüden "Ayarlar" ı seçin, ardından "Yedekle ve senkronize et" düğmesini seçin. "Yedekle ve senkronize et" düğmesine dokunun. Şimdi, ne zaman bir video çekerseniz, videolarınız bir sonraki Wi-Fi bağlantınızda buluta yedeklenecek.

Videolarınızı iPhone Kullanıcılarıyla Paylaşın

Yüksek kalite video bir kez yükledikten sonra paylaşmaktan başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bunu yapmak için, iki yöntem vardır: Biri, telefonlarında Google Fotoğraflar uygulaması yüklü olan iPhone kullanıcıları için, diğeri ise yüklü olmayanlar içindir.

Google Fotoğrafları Olan Kişilerle Paylaşma

Google Fotoğraflar uygulamasında, paylaşmak istediğiniz videoyu bulun ve üzerine dokunun. En sol alt taraftaki düğmeye basın; bu paylaşım düğmesidir. İsterseniz video kütüphanenizi kaydırabilir ve aynı anda paylaşılacak birden fazla yüksek kalite videoyu seçebilirsiniz.

Google Fotoğraflar'a Sahip Olmayan Kişilerle Paylaşma

İstediğiniz videoyu seçip "Paylaş" düğmesine basarsanız, sol altta "Bağlantı oluştur" yazan bir düğme görünür. Bu düğmeye dokunun Google Fotoğraflar hesabı olmayan kişilerin erişebileceği paylaşılabilir bir bağlantı oluşturalacak. Bağlantı oluşturulduktan sonra otomatik olarak panonuza kaydedilir, böylece istediğiniz yerde yapıştırabilirsiniz (ör. WhatsApp uygulaması gibi).

