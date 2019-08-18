REKLAMLAR



Galaxy Note 10, Samsung'un geçmiş sürümlerine kıyasla köklü değişiklikler içeriyor. Samsung Note 10'daki güç düğmesini de Bixby tuşuna çevirdi; bu da telefonu kapatmak veya yeniden başlatmayı farklılaştırdı.

REKLAMLAR



Galaxy Note 10 ve Note 10+'ı Yeniden Başlatmak ve Kapatmak

Birçok kişi Samsung'un özel Bixby anahtarından kurtulduğunu duymaktan mutlu olsa da, fark etmedikleri şey telefondaki diğer düğmelerin işlevinin değiştiğidir. Şimdi güç tuşuna uzun bastığınızda geleneksel "Güç Kapatma", "Yeniden Başlat" ve "Acil Durum Modu" menüsü yerine varsayılan olarak Bixby geliyor. Neyse ki, bu menüyü getirmenin iki yeni yolu var ve her ikisini de aşağıda özetleyeceğiz.

Fiziksel Düğmeleri Kullanarak Note 10'u Kapatmak

Note 10'daki fiziksel düğmeleri kullanarak güç menüsünü açmak için güç düğmesini ve ses kısma tuşunu basılı tutun. Her ikisini de bir saniye kadar basılı tutun (hızlı bir şekilde basıp bırakırsanız, bunun yerine ekran görüntüsünü tetiklersiniz), ardından "Kapat" veya "Yeniden Başlat" ı seçebileceğiniz güç menüsü görünecektir.

Hızlı Ayarlar ile Note 10'u Kapatmak

Alternatif olarak, Note 10 şimdi ekranda güç kontrol düğmesiyle geliyor. Erişmek için, Hızlı Ayarlar menüsünü açın. Bunun için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın, ardından güç menüsünü hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için hemen yandaki güç simgesine dokunun, sonra ne yapmak istediğinizi seçin. Bunlar Acil durum modu, Yeniden başlat ve Kapat olarak sıralanır.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum