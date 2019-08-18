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iOS 13 ve iPadOS 13 ile, Apple nihayet iPhone ve iPad'e sistem çapında koyu mod desteği getiriyor. Bu özellik web siteleri ve desteklenen uygulamalarla otomatik olarak çalışmaktadır. İşte bilmeniz gereken her şey.

iOS 13'te Koyu Mod Nasıl Kullanılır? iPhone, iPad

Koyu Mod Nasıl Açılır?

iOS 13 veya iPadOS 13'e yükselttikten sonra iPhone veya iPad'inizi ayarlarken, yeni bir Görünüm ekranıyla karşılaşacaksınız. Buradan koyu modu etkinleştirmek için "Koyu" temasını seçebilirsiniz.

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Ancak koyu ve açık mod arasında istediğiniz zaman Kontrol Merkezi'nden veya Ayarlar uygulamasından geçiş yapabilirsiniz. Kontrol Merkezi'ni kullanarak değiştirmek için Parlaklık kaydırıcısına basılı tutun.

Oradan, "Görünüm" düğmesine dokunun.

Ayarlar uygulamasında koyu modu etkinleştirmek içinse "Ekran ve Parlaklık" bölümüne gidin. Burada menünün üst kısmındaki Görünüm seçeneğini göreceksiniz.

Aşağıda "Otomatik" geçiş özelliğini bulacaksınız. Etkinleştirildiğinde, koyu modu günbatımında veya özel bir zaman diliminde otomatik olarak açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Zamanlamayı özelleştirmek için "Seçenekler" düğmesine dokunabilirsiniz.

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