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iOS 9 ve sonrası tüm iPhone'larda Arkadaşlarımı Bul cihazda halihazırda mevcut haldedir. Bu uygulama ile bir kimsenin konumunu anlık olarak izleyebilir ve hatta bildirimler alabilirsiniz. Adımlar için takip edeceğiniz kişinin iPhone'una erişmeniz gerek.

iPhone'dan Birinin Konumunu İzlemek

iPhone'larında "Konumumu Paylaş" özelliğini etkinleştirin

"Konumumu Paylaş" özelliğini etkinleştirmek için iPhone'daki Arkadaşlarımı Bul uygulamasını açarak başlayın, ardından alt kısımdaki resimlerine dokunun. Ardından "Konumumu Paylaş" özelliğini etkinleştirin.

Konumları Kendi iPhone'unuzda Görünsün

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iPhone'unuzda, AirDrop'u Kontrol Merkezi'nden etkinleştirmek için ekranın altından yukarı kaydırın. Kendinizi Herkes tarafında keşfedebilir yapın. "Yalnızca Kişiler" de olur (eğer takip edeceğiniz kişi kontağınızda varsa)

Kişinin iPhone'una geri döndüğünüzde Arkadaşlarımı Bul üzerinden "Ekle"ye dokunun ve görünen fotoğrafınızı seçin. Konumlarını iPhone'unuzla sınırsız süre boyunca paylaşmak için "Süresiz Paylaş" seçeneğini seçin.

Kendi iPhone'unuzdan Onay Verin

Kişinin konumunun cihazınızla paylaşıldığı bildirilecek. "Kabul et" seçeneğine dokunun. Birkaç saniye sonra, konumunuzu onlarla paylaşmak isteyip istemediğinizi soran bir açılır pencere görünecektir. Konumunuzu izlememeleri için "Paylaşma" üzerine dokunun.

Konumlarını Takip Edin, Uyarılar Alın

Arkadaşlarımı Bul uygulamasında kişinin konumunu gerçek zamanlı olarak görmek için resimlerine tıklayın. Bir yerden ayrıldıklarında veya belirli bir yere vardıklarında bildirim alabilirsiniz. Ekranın üst kısmında Bana Bildir özelliğini göreceksiniz. Evden veya işyerinden ayrıldıklarında size uyarı gelir (evet, tüyler ürpertici).

iPhone'larına kurduğunuz uygulamayı klasöre gizleyebilirsiniz.

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