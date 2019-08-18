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Spotify'da çalma listeniz için tamamen farklı bir resim seçebilirsiniz. Bunu masaüstü uygulamasında yapabileceğiniz gibi aslında iPhone'da yapmak da mümkün. Bunu masaüstünde yaparken çalma listesinde kapak resmi kutusunun üzerine gelip "Görüntü Seç" diyoruz. iPhone'da ise talimatlar daha farklı.

iPhone'dan Spotify Çalma Listesi Resmini Değiştirmek

Şarkıyı Çalma Listenize Ekleyin

Masaüstünde her resmi seçebilirken iOS'te sadece şarkıdaki resmi çalma listesi kapağına ekleyebilirsiniz. Bu yüzden o şarkının kapakta olduğundan emin olun. Eğer değilse …

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Şarkıyı bulun sonra sağındaki üç nokta (•••) simgesine dokunun ve "Çalma Listesine Ekle" ye basın. Resmini değiştirmek istediğiniz çalma listesini seçin veya sıfırdan bir tane oluşturmak için "Yeni Çalma Listesi" ni seçin.

Çalam Listesine Gidin

Çalma listelerinize ulaşmak için "Kitaplığınız" sekmesine dokunun ve en üstte "Çalma Listeleri" ne dokunun. Tüm çalma listeleriniz burada görünecektir, bu yüzden resmini değiştirmek istediğiniz gruba dokunun.

Şarkıyı Çalma Listenizde En Üste Yerleştirin

Buradan, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine (•••) dokunun ve ardından "Düzenle" yi seçin. Şarkılarınızın solunda kırmızı daireler görünecek (müziği silmek için) ve sağlarında ise üç dikey çizgi görünecektir.

iPhone'unuzda çalma listeniz için resim yapmak istediğiniz albümdeki şarkıyı bulun ve çalma listesinin en üstüne sürükleyin (sembole dokunun). Şimdi, çalma listesi resmi otomatik olarak değişecek. Değişikliklerinizi kaydetmek için sağ üstteki "Tamam"ı tıklayın.

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