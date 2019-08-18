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iPhone'da Kayıp Mod özelliği sayesinde bildirimleri, çağrıları, mesajları ve diğer tüm sesleri uzaktan kontrol ederek kapatabilirsiniz. iOS 13 ve iOS 12'de mevcut olan bu özelliğin adımlarına geçelim.

iPhone'u Uzaktan Susturmak: Bildirimleri, Çağrıları, Mesajları Kapatın

iOS 13'te Kayıp Modu

Yeni "Find My" uygulamasında bağlı, tüm Apple cihazlarınızı görüntülemek için gezinme çubuğundaki "Cihazlar" sekmesine dokunun. Listeden iPhone'unuzu seçin. "Çevrimdışı" veya "Konum bulunamadı" yazıyorsa, Wi-Fi'nin kapalı olduğu veya konum hizmetlerinin devre dışı olduğu anlamına gelir.

Açılan pencerede bir adres (eğer varsa) ve bildirimler, ses çalma ve yol tarifleri alma seçeneklerini göreceksiniz. Bunları göz ardı edin ve genişletmek için menüyü yukarı kaydırın. Alt kısımda, Kayıp Olarak İşaretle bölümünde, "Etkinleştir"e dokunun.

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Daha sonra cihazınızı kayıp olarak işaretlemek isteyip istemediğinizi soracaktır. "Devam et"e dokunun, telefon numarası eklemeyin, "İleri"ye basın, mesaj eklemeyin ve sağ üstteki "Etkinleştir"e dokunun.

iPhone'unuz Kayıp Mod'a yerleştirilir ve susturulur. Artık kayıp cihazınızdan gelecek sesler için endişelenmenize gerek kalmayacak. Apple Pay'e bağlı banka kartlarınız da devre dışı bırakılır.

iOS 12'de Kayıp Modu

iOS 12'de Kayıp Mod'nu etkinleştirmek için, diğer iOS cihazlarınızdan birini kullanın. Artık sahip değilseniz, bir aile üyesinden, arkadaşınızdan, iş arkadaşınızdan veya güvenilir başka bir kaynaktan bir iOS cihazını ödünç alın. Hazır olduğunuzda, "iPhone'umu Bul" veya "iPhone'u Bul" uygulamasını açın.

Giriş yaptıktan sonra cihazınızı bulun ve üzerine dokunun. "Çevrimdışı" veya "Konum bulunamadı" yazıyorsa, Wi-Fi'nin kapalı olduğu veya konum hizmetlerinin devre dışı olduğu anlamına gelir.

Etkinse, alttaki "Eylemler" düğmesine dokunun. Ardından, "Kayıp Mod" düğmesine basın, ardından aşağıdaki ekranda "Kayıp Mod'u Aç" seçeneğini seçin. Telefon numarasını ve mesaj istemlerini atlayın ve bitirmek için "Tamam"a bas. Başka birinin cihazını kullanıyorsanız hesabınızdan çıkış yapmayı unutmayın.

Kayıp Mod'u Web'den Açmak

icloud.com/#find veya icloud.com/find-my-iphone adresini ziyaret edin, ardından iCloud hesabınız için Apple kimlik bilgilerinizle oturum açın. iPhone'unuzu Cihazlarım altında veya "Tüm Cihazlar" bölümünden seçin. Seçenekler açıldığında, "Kayıp Mod"u seçin.

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