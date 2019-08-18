Telefonlar İçin Birbirinden İlginç Bulmaca Oyunları

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Flow Free

Beyninizi canlandırmak için hızlı bir puzzle oyunu arıyorsanız, Flow Free tam size göre. Oyun sizden mümkün olan en az hamlede ızgarayı doldurmanızı istiyor. Eşleşen renkleri bağlayarak kombo yapıyorsunuz. Size hem rahatlatıcı hem de yer yer zorlu bir bulmaca deneyimi sunuyor.

Cookie Cats

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Cookie Cats belirli sayıda hamle ile aynı renkteki en az üç kurabiyeyi birleştirdiğiniz bağımlılık yapıcı bir oyun. Hedefler bir dizi sevimli kediciği kurabiyelerle beslemekten, waffle pişirmeye veya mahallenin köpeğini diğer kedilerden uzak tutmaya kadar uzanıyor. iOS ve Android için en iyi bulmaca oyunlarından biri.

Dr. Mario World

Pastoral Mantar Krallığı'nın başı her zaman beladadır ve bu sefer farklı değil. Mario World ile büyülü diyarı saran virüslerden kurtulmak için sevimli bir tesisatçı ile birlikte maceraya atılıyorsunuz. Bu kez laboratuar önlüğünüzü giymeniz gerek. Oynanış yeterince basit: Eşleşen renkteki haplarla virüsleri yok edin. Ancak, her aşamada yalnızca belirli bir miktarda hapınız bulunduğundan, yerleştirme konusunda stratejik olmanız gerekir. Telefonlar için zevkli bulmaca oyunlarından biri.

1010! Color

1010! bağımlılık yaratan bir mobil puzzle oyunu. Rastgele verilen şekilde ve renkte kutuları kullanarak en az üç döşemeyi dolduruyorsunuz. Oyun neredeyse tüm tahta doldurulduğunda bitiyor. En yüksek puan için o kadar fazla boşluğu doldurmanız gerek. Aynı renkli kutucukları yan yana getirin.

Jewel Castle

Jewel Castle, Candy Crush Saga ile aynı damardan bir renk eşleştirme oyunu. Bu bulmaca oyunu hem iOS hem de Android telefonlarda var. Baykuşları serbest bırakmak için blokları yok edin. Ancak tüm görevler bunlarla sınırlı değil. Stratejik hamleler zincirleme reaksiyon oluşturur.

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