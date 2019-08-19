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Android bu kadar çok özelliğe sahip olsa da, iOS'ten Android'e geçiş yapan bazı kullanıcılar FaceTime eksikliği olduğunu hissedebiliyor. FaceTime, Apple tarafından ve yalnızca Apple ürün kullanıcıları için üretilmiş bir ürün. Android için bir FaceTime alternatifi istiyorsanız işte en iyi FaceTime alternatiflerinden bazıları.

Android İçin En İyi FaceTime Alternatifleri

1] Skype

Skype'ı kim duymadı? Android mobil cihazınız için görüntülü arama uygulaması bulmak istiyorsanız Skype'ı Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Skype, Android için en iyi görüntülü arama uygulamalarından biridir. Birisinin iOS, Mac, Windows veya başka bir platform kullanıp kullanmadığı önemli değildir, onunla Skype üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

2] WhatsApp

İlk günlerde, WhatsApp sadece kısa mesaj göndermek için kullanıldı. Ancak, WhatsApp ile artık görüntülü görüşmelerin yanı sıra sesli görüşmeler de yapabildiğiniz için işler bugün büyük ölçüde değişti. Ses kalitesi FaceTime kadar iyidir.

3] Facebook Messenger

Facebook Messenger, FaceTime'ın çalışma şeklinden oldukça farklı olsa da sesli görüşmelerde iyi çalışıyor. Görüntülü arama yapmak istiyorsanız ve o kişi Facebook arkadaş listenizdeyse Facebook Messenger'ı kullanmaktan daha iyi bir seçenek yoktur.

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4] Google Duo

Google Duo sayısız Android mobil kullanıcısı tarafından kullanılan başka bir harika görüntülü görüşme uygulamasıdır. Telefonunuzda en son Android varsa zaten Google Duo yüklü haldedir. Hızlı çalışır ve görüntü kalitesi iyidir. Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Muhtemelen en iyi video kalitesine sahip seçenektir ve düşük bir şebeke kapsama alanında olsanız bile çalışır. Kullanıcı arayüzü zamanınızı boşa harcamaz. Dağınıklık yoktur.

5] Viber

Viber Android için başka bir iyi FaceTime alternatifidir ve WhatsApp gibi çalışır. Telefon numaranızla bir hesap oluşturmanız gerekir. Ardından Viber hesabı olan herkesi arayabilirsiniz.

6] Line

Basit bir çözüme ihtiyacınız varsa, Line ihtiyacınız olan şeydir. Temel bir kullanıcı arayüzü vardır, sadece temel özelliklere sahiptir. Görüntülü arama kalitesi, diğer uygulamaların çoğundan daha iyidir. Görüntüye önem veriyorsanız Android için en iyi FaceTime alternatiflerinden biridir.

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