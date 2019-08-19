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Android Telefonda SIM Kart Okumuyor Hatası

İşte Android telefonunuzun SIM kartı algılayamadığı zamanlar için kullanabileceğiniz bazı çözüm yolları.

Android Telefonda SIM Kart Okumuyor Hatası

En Temel Çözüm

En temel çözümlerden biri telefonu "Yeniden Başlat" özelliğiyle baştan açmaktır. Güç düğmesine uzun basın ve yeniden başlatın.

Daha yeni Android sürümlerinde bir başka basit çözüm de SIM kartınızın gerçekten açık olup olmadığını görmektir. Bunu yapmak için, "Ayarlar -> Şebeke ve İnternet -> SIM kartlar" a gidin, ardından SIM kartınızın yanındaki kaydırıcıya dokunun, Böylece eğer kapalıysa "Açık" olur.

Ağ Modunu Otomatik Olarak Değiştirin

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Ağ modunu otomatik olarak değiştirmek, deneyebileceğiniz başka bir yöntemdir. Bunu "Ayarlar -> Mobil Şebekeler -> Şebeke Modu" na giderek ve LTE / WCDMA / GSM (otomatik bağlantı) adına sahip ilk seçeneği seçerek yapabilirsiniz.

Doğru Şebeke Operatörünü Seçin

Bulunduğunuz şebeke operatörü Android cihazınızın ayarlarında seçilen operatör değilse, kesinlikle SIM kart hatası alırsınız. Doğru olanı seçtiğinizden emin olmak için "Ayarlar -> Mobil Şebekeler -> Şebeke Operatörleri -> Şebekeleri Ara" seçeneğine gidin.

Ağ APN Ayarlarınızı El ile Girin

Modern bir Android cihazında (9.0 Pie ve yeni), bunu "Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Mobil ağ -> Gelişmiş -> Erişim noktası adları" seçeneğine gidip sağ üstteki '+' simgesini dokunarak yaparsınız.

SIM Kartı ve Bataryayı Çıkarın

Deneyebileceğiniz bir diğer temel çözüm pili (çıkarılabilirse) ve SIM kartı çıkarmaktır. Bunu yapmadan önce Android cihazınızı kapattığınızdan emin olun. Her şeyi çıkardıktan sonra, yaklaşık bir dakika bekleyin ve tekrar takın.

Telefonunuzu Güvenli Modda Kullanmayı Deneyin

Birkaç saat güvenli modda kalın ve SIM sorununun devam edip etmediğini görün. Devam ederse yüklediğiniz son birkaç uygulamayı hatırlamaya çalışın ve bunları kaldırın. Güvenli moddan çıkın ve sorunu yaşamaya devam edip etmediğinizi görün.

Uçak Modu Çözümü

Yukarıdaki tüm temel düzeltmeleri denediyseniz ve SIM kartın bozuk olmadığından eminseniz, Uçak modu çözümünü denemenin zamanı geldi. Ekranınızın üstünden aşağı doğru kaydırın. Uçak modunu açıp, kapatın.

Önbelleği Temizleyerek SIM Kart Hatasını Düzeltin

SIM kart okumuyor hatasını düzelten bir diğer çözüm Android'in önbelleğini temizlemektir. "Ayarlar -> Depolama -> Dahili Depolama -> Önbelleğe Alınmış Veriler" e gidin. Önbelleğe alınmış verilere dokunduğunuzda, bunun cihazınızdaki tüm uygulamalar için önbelleği temizleyeceğini söyleyen bir açılır pencere görürsünüz. Devam etmek için "Sil" e tıklamanız yeterli.

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