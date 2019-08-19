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Sesli postanın nasıl çalıştığını biliyorsanız, Görsel Sesli Postanın çalışma prensibini anlamak çok kolaydır. Genellikle, biri sesli mesaj bıraktığında bir bildirim alırsınız. Görsel sesli mesaj ise hem mesajı gönderini hem de uzunluğunu gösterir.

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Android ve iPhone'da Görsel Sesli Posta Nasıl Kullanılır?

iPhone'da Görsel Sesli Posta

Cep telefonunuzdaki Telefon uygulamasını açın ve Telesekreter sekmesine geçin. "Şimdi Ayarla" adlı bir seçenek göreceksiniz. Bu düğmeye dokunun.

Bir sesli mesaj şifresi oluşturmanız gerekir. Bunu yaptıktan sonra, bir karşılama mesajı kaydetmenizi isteyecektir. Bunu yapmak istiyorsanız, "Özel" seçeneğini seçin ve kaydetmeye başlayın. Bununla birlikte, herhangi bir karşılama cümlesi kaydetmek istemiyorsanız, "Varsayılan" ı seçin ve devam edin. Sesli mesaj hazır olacak.

Android'de Görsel Sesli Posta

1] Google Voice

Bu basit uygulamanın yardımı ile tüm görsel sesli posta özelliklerine sahip olabilirsiniz. Google Voice, Android 4.1 veya sonraki sürümlerle uyumludur. Bu uygulamayı kullanmak için bir şey ödemeniz gerekmez. Tek bir uygulamayı kullanarak aramaları, SMS'leri, sesli postaları kontrol edebilirsiniz. Kullanıcı arayüzü oldukça iyidir ve pil tüketimi düşüktür.

2] HulloMail

Görsel Sesli Posta özelliği sunon HulloMail de oldukça kullanışlıdır. Bu kategorideki en iyi uygulamalardan biridir ve sesli postalarınızın bir kopyasını oluşturabilir. Arayanın adını, fotoğrafını (varsa), mesaj uzunluğunu vb. kontrol etmek mümkündür. Tarih ve saati de kontrol edebiliyorsunuz. Ücretsiz olarak kullanılabilir, ancak yukarıda belirtilen tüm özelliklerin kilidini açmak için ödeme yapmanız gerekir.

Görsel Sesli Mesajla İlgili Genel Sorunlar

1] Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bazen bir ağ gecikmesi serviste soruna neden olur. En basit çözüm ağ ayarlarını sıfırlamaktır. Android veya iOS'te bu çok kolaydır. iOS cep telefonunda, Ayarlar> Genel> Sıfırla seçeneğine gitmeniz gerekir. Burada Ağ Ayarlarını Sıfırla adlı bir seçenek göreceksiniz.

2] Operatörünüze Başvurun

Yukarıda belirtilen çözüme rağmen görsel sesli posta cep telefonunuzda çalışmıyorsa operatörünüzle iletişim kurmanız gerekebilir. Bu özelliği destekleyip desteklemediklerini sormanız gerekir.

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