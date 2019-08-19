Bisiklet Rotanız İçin Google Haritalar Kullanmak

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Google Haritalar, normal bir kişinin sahip olabileceği en iyi navigasyon sistemlerinden biridir. Bir yerden bir yere gitmek ya da bazı turistik yerleri görmek için Google Haritalar'ın yardımı ile her şey mümkündür. Daha önce Google Haritalar yalnızca yürüyüş, araba sürme ve yol tarifleri sunmuştu. Ancak, artık bisiklet yol tarifleri için Google Haritalar'ı kullanabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapabilirsiniz.

Bisiklet Rotası İçin Google Haritalar'ı Kullanmak

Bisiklet Rotaları Nedir?

Bisiklete binmek harika bir egzersizdir. Eviniz ve işiniz arasındaki mesafe o kadar fazla değilse, işe gitmek için bisiklete binebilirsiniz. Öte yandan, bisiklet kısa mesafeleri kat etmek için de iyidir. En iyi çevre dostu ulaşım şeklidir. Bisiklet kullanırken bir yerden bir yere gitmek için en kısa rotayı bulmak istiyorsanız, Google Haritalar uygulamasını yüklemelisiniz.

Google Haritalar bisikletçiler için daha kısa ve bisiklet dostu rotaları gösterir, böylece hedefinize çok hızlı bir şekilde ulaşırsınız. Bir arabadan veya motosikletten farklı bir rotada yol alabilirsiniz.

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Google Haritalar'da Bisiklet Rotaları Nasıl Kullanılır?

Bisiklet rotasını kullanmak oldukça kolaydır. Tek ihtiyacınız olan Google Haritalar'da rota ararken farklı ulaşım modu seçmektir. Bu özellik tüm mobil uygulamalarda ve Google Haritalar'ın web sürümünde mevcuttur; iPhone, Android, iPad, PC vb.

Başlamak için, ilk önce bir hedef aramanız gerekir. Google Haritalar önce yol tariflerini gösterir. Şimdi ulaşım şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için ulaşım listesini sağdan sola kaydırın ve bisikleti seçin.

Şimdi ekranınızda bisiklet rotaları gösterilecek. Bundan sonra geri kalan her şey aynıdır. Bu rotayı önizleyebilir ve buna göre navigasyonu başlatabilirsiniz.

Google Haritalar'da Bisiklet Rotası Mevcut Değil Hatası

Bazen "Bisiklete binme kullanılamaz" ya da "Bisiklet rotası mevcut değil" olarak adlandırılan hatalar alabilirsiniz. Bu hata mesajı, Google Haritalar'ın bisiklet rotası özelliğinin henüz desteklenmediği bir konumda olunduğunda görülür. Bu tür yerlerde diğer sürüş veya diğer ulaşım seçeneklerini, yani toplu taşıma, ücretli taksi vb. kullanmanız gerekir.

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